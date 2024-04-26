Опубликован проект так и не подписанного мирного договора России и Украины

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Раскрыто содержание так и не подписанного мирного договора России и Украины.
Об этом заявил Die Welt со ссылкой на документ по итогам переговоров и украинские источники. В апреле 2022 года Москва и Киев составили проект мирного договора, но Украина отказалась от его подписания.
У издания оказалась версия соглашения между странами от 15 апреля 2022 года. Там присутствует ряд изменений в сравнении с переговорами в Стамбуле. Украина исключила пункт о пересмотре статуса Крыма и Севастополя по истечении 15 лет с момента заключения.
Отмечается, что президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский должны были решить другие разногласия в личной беседе. Украина отказалась от подписания договора в связи с пунктом об обязательстве сделать русский язык вторым в стране.
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У издания оказалась версия соглашения между странами от 15 апреля 2022 года. Там присутствует ряд изменений в сравнении с переговорами в Стамбуле. Украина исключила пункт о пересмотре статуса Крыма и Севастополя по истечении 15 лет с момента заключения.
Отмечается, что президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский должны были решить другие разногласия в личной беседе. Украина отказалась от подписания договора в связи с пунктом об обязательстве сделать русский язык вторым в стране.
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Алёна Самарева