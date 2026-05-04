Опубликован шокирующий радиоперехват ВСУ

04 мая 2026, 07:48

Солдаты ВСУ просили товарищей убить их из-за нехватки еды и воды

Украинские военные на позициях в Запорожской области просили сослуживцев «‎обнулить» их из-за нехватки еды и воды. Об этом пишет РИА Новости.





На записи один из бойцов резко пожаловался командиру с позывным «‎Азот» на тяжелую обстановку. По его словам, люди несколько дней сидят без провизии и теряют силы.





«‎Они сами меня умоляют их уже обнулить. Они сдыхают с голоду и без воды, как и мы. Мы чем можем, тем подкармливаем, но нам самим не хватает», — сказал военный.