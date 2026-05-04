Опубликован шокирующий радиоперехват ВСУ
Солдаты ВСУ просили товарищей убить их из-за нехватки еды и воды
Украинские военные на позициях в Запорожской области просили сослуживцев «обнулить» их из-за нехватки еды и воды. Об этом пишет РИА Новости.
На записи один из бойцов резко пожаловался командиру с позывным «Азот» на тяжелую обстановку. По его словам, люди несколько дней сидят без провизии и теряют силы.
«Они сами меня умоляют их уже обнулить. Они сдыхают с голоду и без воды, как и мы. Мы чем можем, тем подкармливаем, но нам самим не хватает», — сказал военный.
Командир ответил, что у подразделения возникли проблемы с беспилотниками. Из-за этого бойцы не могут доставить посылки с продуктами на передовую. Из переговоров следует, что часть позиций не получает снабжение уже пять дней. На этом фоне среди военных растет отчаяние.