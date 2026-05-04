Силы ПВО уничтожили 11 БПЛА над Калужской областью
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что за вечер и ночь силы ПВО сбили 11 беспилотников над регионом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Цели перехватили над Думиничским, Жуковским, Кировским, Мещовским, Мосальским и Спас-Деменским округами. Еще аппараты уничтожили на окраинах Калуги и Обнинска. По предварительной информации, люди не пострадали, объекты инфраструктуры уцелели. На местах работают оперативные группы.
