Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил склад снарядов ВСУ под Харьковом
Начальник расчета БПЛА «Молния» с позывным «Герра» сообщил, что бойцы группировки «Север» уничтожили полевой склад артиллерийских снарядов и живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, разведка заметила противника во время разгрузки продовольствия и боеприпасов. Операторы быстро выяснили, куда военные уносят ящики и припасы. Сначала расчет первым дроном расчистил путь к укрытию. Аппарат срезал ветки, порвал сетку и снял маскировку. После этого в помещение зашел второй беспилотник и ударил по складу.
«Герра» добавил, что подразделения «Севера» каждый день находят точки запуска и пункты управления украинских дронов. Бойцы наносят удары по местам хранения боеприпасов и техники.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
