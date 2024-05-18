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МО: ВС РФ освободили село Старица в Харьковской области

18 мая 2024, 13:15
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Российские силы освободили село Старица в Харьковской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации российского оборонного ведомства, Старицу освободили бойцы группировки «Север».

Пару недель назад российская армия начала наступление на Харьковском направлении. За это время ВС РФ удалось освободить более десятка населённых пунктов.



Самые активные боевые действия идут в городе Волчанск. Вчера украинские источники сообщили о продвижении российской армии в городе на несколько домов, которые ранее находились в «серой» зоне.

Ранее отставной полковник Михаил Тимошенко заявил, что ВС РФ возьмут Харьков без штурма, применив тактику Великой Отечественной войны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#всу
#сво
#харьковская область
Армия России взяла новый рубеж в Волчанске
«РВ»: ВС России продвинулись на правый берег реки Волчья в Волчанске
18 мая 2024, 13:36

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российским войскам удалось выйти на правый берег реки Волчья в Волчанске. Об этом информирует Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».
Отмечается, что армия ВС РФ продвинулась внутри города, заняв при этом позиции в серой зоне. Согласно информации источника, река Волчья делит город на северную и южную части.

В настоящее время Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС РФ нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области. Он добавил, что ночью также гремели взрывы в Павлограде Днепропетровской области.

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#река
#армия
#китай
#город
#вс рф
#минобороны
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В США неожиданно высказались о продвижении ВС РФ в зоне спецоперации
WSJ: продвижение ВС РФ является лишь началом масштабного наступления
18 мая 2024, 13:25

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Успешное продвижение ВС РФ под Харьковом может предварять крупное наступление. Об этом информирует The Wall Street Journal.
Согласно информации источника, целью российской армии может служить распыление сил ВСУ, испытывающих нехватку в живой силе.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Глава ГУР Украины добавил, что Киеву было тяжело найти личный состав для перевода в Харьковскую область.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#эксперт
#спецоперация
#харьковская область
#вс рф
#россия
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Немецкий аналитик признал, что ВС РФ полностью освободили Работино
Аналитик Bild Рёпке: ВС РФ полностью освободили Работино
18 мая 2024, 11:57

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы полностью освободили Работино, об этом сообщил аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.
В Министерстве обороны России об освобождения села Работино в Запорожской области сообщили ещё 15 мая. Однако, в ряде украинских и западных изданиях эту информацию тут же опровергли.

Теперь же освобождение Работино подтвердил журналист крупнейшего немецкого издания Рёпке.

Напомним, село Работино — самый крупный населённый пункт, который Вооружённым силам Украины удалось отбить в ходе контрнаступления, которое прошло летом 2023 года. Западные эксперты преподносили наступления ВСУ как грандиозную операцию, однако, завершилась она практически без успехов.

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#работино
#запорожская область
#вс рф
#всу
#сво
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ВС РФ поразили логистические центры ВСУ в Одесской области
18 мая 2024, 11:52

Фото: iStock/aapsky

Российские войска поразили логистические центры украинской армии. Об этом источник в силовых структурах сообщил ТАСС.
Отмечается, что минувшей ночью ВС РФ поразили логистические центры ВСУ в Одесской области.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что санитарная зона может приблизиться к границе Украины с Польшей и даже расшириться за её пределы. Такое развитие событий возможно в том случае, если западные союзники Киева отправят дальнобойные ракеты для ВСУ. В настоящее время поставляемые ракеты модели Storm Shadow/SCALP-EG не могут ударять дальше 550 километров. Однако более мощное оружие будет создавать серьёзные угрозы для безопасности России.

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#спецоперация
#вс рф
#всу
#одесса
#удар
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В Британии выступили с громким заявлением о победе Украины
Глава МО Британии Шаппс заявил, что поставил бы деньги на победу Украины в СВО
18 мая 2024, 11:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

На победу Киева в конфликте на Украине можно даже поставить деньги, с таким заявлением выступил глава британского Минобороны Грант Шаппс в своей статье для Daily Express.
«Но для этого нам нужно коллективно выделить деньги сейчас», — написал в своём неоднозначном заявлении Шаппс.

При этом глава британского оборонного ведомства признал, что российские силы ведут успешное наступление на восточных фронтах. Шаппс также уточнил, что для Вооружённых сил Украины наступили сложные времена.

Российская армия действительно проводит успешные наступательные действия в Харьковской области. Американское издание Washington Post подтвердило, что ВС РФ за пару недель удалось освободить больше территорий, чем заняла Украина в период летнего контрнаступления.

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Сальдо: Под обстрелом города Скадовск со стороны ВСУ пострадали 11 человек

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#всу
#вс рф
#сво
#великобритания
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Сальдо: Под обстрелом города Скадовск со стороны ВСУ пострадали 11 человек
18 мая 2024, 11:31

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Под обстрелом ВСУ херсонского города Скадовск пострадали 11 человек, об этом сообщили в пресс-службе главы региона Владимира Сальдо.
«Количество пострадавших при обстреле Скадовска украинской армией из РСЗО HIMARS увеличилось до 11 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили представители губернатора.

Уточняется, что многие пострадавшие получили травмы от осколков снарядов.

В настоящий момент на месте происшествия продолжают свою работу сотрудники экстренных служб. Информация о количестве пострадавших и разрушений уточняется.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 18 мая в небе над Крымом был уничтожен беспилотник ВСУ.

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Военный эксперт Алехин: освобождение Харькова отложено до создания санитарной зоны

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#владимир сальдо
#херсонская область
#всу
#рсзо
#обстрел
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Военный эксперт Алехин: освобождение Харькова отложено до создания санитарной зоны
18 мая 2024, 11:25

Фото: iStock/Anna_Anikina

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на данный момент у ВС РФ нет цели штурмовать Харьков, но при этом подчеркнул, что данная позиция может измениться. Об этом информирует «Царьград».
По словам полковника запаса Геннадия Алехина, освобождение города отложено до момента создания санитарной зоны, которая охватит границы Белгородской, Курской и Брянской областей. Он отметил, что бойцы ВС РФ активно продвигаются в сторону Сумской и Харьковской областей.

Военный эксперт особенно выделил продуманность военных действий российской армии. Алехин утверждает, что между приграничной зоной Белгородской области и севером Харькова находится участок с крупными населенными пунктами, который также необходимо тщательно зачистить.

Полковник запаса добавил, что главком ВСУ Александр Сырский прекрасно понимает, что будет дальше.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала сложившуюся для украинской армии ситуацию на Харьковском направлении «весьма драматичной».

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#эксперт
#всу
#вс рф
#харьковская область
#спецоперация
#россия
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Никакого перемирия: Зеленский отклонил предложение Макрона
AFP: Зеленский отклонил предложение Макрона о перемирии с РФ на время Олимпиады
18 мая 2024, 10:36

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение французского коллеги Эммануэля Макрона о перемирии с Россией.
Об этом глава киевского режима в интервью для французского агентства AFP.

Свой отказ Зеленский объяснил так — «перемирие могло бы пойти на руку врагу».

Летние Олимпийские игры 2024 года (официальное название — XXXIII Летние Олимпийские игры) — 33-е по счёту летние Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года во французской столице Париже.

Ранее сообщалось, что за период наступления в Харьковской области ВС РФ освободили больше территорий, чем занял Киев при проведении разрекламированного контрнаступления минувшим летом.

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ВС РФ захватили трофейную британскую машину FV104 Samaritan

Итальянский наёмник воевал на Украине в составе экстремистского сообщества
#владимир зеленский
#эммануэль макрон
#олимпиада
#всу
#сво
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ВС РФ захватили трофейную британскую машину FV104 Samaritan
18 мая 2024, 10:19

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские военные захватили новый трофейный образец западной техники — эвакуационную машину британского производства FV104 Samaritan, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Британия поставляла эту технику Украине. Всего было выпущено 100 таких машин. Это одна из них, ее можно использовать как редкий коллекционный экспонат, она очень котируется», — рассказал специалист по ремонту автомобильной техники армейского корпуса группировки войск «Восток» с позывным Герман.

Также сообщается, что российские силы вывезли трофейную технику с поля боя в тёмное время суток, а затем доставили её в ремонтную мастерскую. Отмечается, что восстановлению боевой машины было завершено в кратчайшие сроки.

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#великобритания
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