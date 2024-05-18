МО: ВС РФ освободили село Старица в Харьковской области

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Российские силы освободили село Старица в Харьковской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации российского оборонного ведомства, Старицу освободили бойцы группировки «Север».
Пару недель назад российская армия начала наступление на Харьковском направлении. За это время ВС РФ удалось освободить более десятка населённых пунктов.
Самые активные боевые действия идут в городе Волчанск. Вчера украинские источники сообщили о продвижении российской армии в городе на несколько домов, которые ранее находились в «серой» зоне.
Ранее отставной полковник Михаил Тимошенко заявил, что ВС РФ возьмут Харьков без штурма, применив тактику Великой Отечественной войны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Пару недель назад российская армия начала наступление на Харьковском направлении. За это время ВС РФ удалось освободить более десятка населённых пунктов.
Самые активные боевые действия идут в городе Волчанск. Вчера украинские источники сообщили о продвижении российской армии в городе на несколько домов, которые ранее находились в «серой» зоне.
Ранее отставной полковник Михаил Тимошенко заявил, что ВС РФ возьмут Харьков без штурма, применив тактику Великой Отечественной войны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева