Опубликованы кадры атаки дронов в Краснодарском крае

Фото: iStock/Olena Bartienieva
В сети появились кадры атаки украинских дронов в Краснодарском крае в ночь на 28 ноября. Видео опубликовал Telegram-канал Kub Mash.
На кадрах слышно два мощных взрыва. До этого можно услышать звук работы мотора беспилотника.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что два района подверглись массированной атаке беспилотников. По его словам, в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного дома, пострадала женщина. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Еще в одном доме повреждение получил автомобиль.
В хуторе Чигрина Красноармейского района также поврежден дом. Здесь обошлось без пострадавших.
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Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что два района подверглись массированной атаке беспилотников. По его словам, в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного дома, пострадала женщина. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Еще в одном доме повреждение получил автомобиль.
В хуторе Чигрина Красноармейского района также поврежден дом. Здесь обошлось без пострадавших.
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Элина Позднякова