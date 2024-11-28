Ночью силы ПВО отразили в двух районах Кубани массированную атаку БПЛА

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Ночью в Краснодарском крае системы ПВО успешно отразили массовую атаку беспилотников. Под обстрел попали Славянск-на-Кубани и хутор Чигрина в Красноармейском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В Славянске обломки БПЛА упали во двор частного дома, разбив окна и повредив автомобиль. Пострадала хозяйка домовладения, ей была оказана медицинская помощь, но от госпитализации она отказалась. В хуторе Чигрина осколки повредили жилой дом, однако пострадавших нет.
На местах происшествий работают оперативные службы, ведётся оценка ущерба. Районным властям поручено оказать помощь пострадавшим и восстановить повреждённое имущество в кратчайшие сроки.
Этой ночью также атаке беспилотников подверглось село Нижнее Березово-Второе в Белгородской области, предположительно использованных Вооруженными силами Украины.
Немногим ранее силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью.
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На местах происшествий работают оперативные службы, ведётся оценка ущерба. Районным властям поручено оказать помощь пострадавшим и восстановить повреждённое имущество в кратчайшие сроки.
Этой ночью также атаке беспилотников подверглось село Нижнее Березово-Второе в Белгородской области, предположительно использованных Вооруженными силами Украины.
Немногим ранее силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью.
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Мария Моисеева