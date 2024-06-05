ВС РФ уничтожили склады группировки ВСУ «Хортица»

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Российские военные уничтожили склады с вооружением и военной техникой группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона». Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица», — сообщили в МО РФ.Помимо этого, были уничтожены боевики «Иностранного легиона», а также поражено место хранения безэкипажных катеров. Сообщается, что ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, пять автомобилей, танк и 155-мм гаубицу М777 американского производства.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Российская армия под Харьковом вынудила ВСУ задействовать резервы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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