В ВСУ пожаловались на проблемы с вооружениями

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Украинские солдаты заявляют, что новые поставки боеприпасов не решат проблем украинской армии из-за износа артиллерийских орудий. Об этом сообщает Telegraph.
По словам украинских военнослужащих, в настоящее время на линии фронта тяжелые условия. Несмотря на то, что новые поставки после выделения США очередного пакета помощи Киеву уже начали доходить до ВСУ, российские войска по-прежнему превосходят украинских боевиков в обеспеченности боеприпасами.
Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские вооружения помогли украинским боевикам укрепить оборону после того, как поставки возобновились. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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