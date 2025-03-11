Опубликованы кадры из трубопровода, по которому бойцы ВС РФ вышли в тыл ВСУ

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Кадры из трубопровода, по которому российские штурмовики в тыл украинской группировке ВСУ в Суджанском районе Курской области показал RT.
Военкор RT Влад Андрица показал, как устроена вентиляция в трубе, а также продемонстрировал специальную «тачанку», облегчающую передвижение.
Напомним, 800 российских штурмовиков провели операцию «Поток» в Курской области, благодаря чему смогли выйти в тыл противника в Суджанском районе и освободить восемь сёл: Правда, Косица, Кубаткин, Михайловка, Мартыновка, Малая Локня, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька. Для этого они преодолели более 15 км по пустому газопроводу диаметром 1,4 метра. Готовились к этой операции более трех недель. Она прошла успешно.
Операцию провели военные 11-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, спецназа «Ахмат» и добровольцы штурмовой бригады «Ветераны».
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«Передвигаемся на этой «тачанке» задним ходом», — объяснил российский боец.
Напомним, 800 российских штурмовиков провели операцию «Поток» в Курской области, благодаря чему смогли выйти в тыл противника в Суджанском районе и освободить восемь сёл: Правда, Косица, Кубаткин, Михайловка, Мартыновка, Малая Локня, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька. Для этого они преодолели более 15 км по пустому газопроводу диаметром 1,4 метра. Готовились к этой операции более трех недель. Она прошла успешно.
Операцию провели военные 11-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, спецназа «Ахмат» и добровольцы штурмовой бригады «Ветераны».
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Элина Позднякова