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Армия России освободила села Замостье и Махновку и приступила к штурму Суджи в Курской области. Такие данные приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Десантники 11-й бригады ВДВ группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили к освобожденным за сутки 12 населенным пунктам — Махновку и Замостье», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что российские штурмуют Суджу и уже зашли на окраины населенного пункта и продвигаются вперёд.
Так, военкоры пишут, что операция ВСУ в Курской области не смогла стать козырем в руках Владимира Зеленского и Запада за столом возможных переговоров с Россией.
Противник понес большие потери и лишился потенциала для активных действий и на других направлениях фронта.
Известно, что ВС РФ уже подняли флаги России над хутором Дмитрюков и слободой Замостье. Клещи вокруг Суджи сжимаются. Противнику некуда бежать.
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Элина Позднякова