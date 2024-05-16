Российские военные взорвали пункт дислокации формирования «Сонечко» ГУР Украины

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Армия России нанесла удар по пункту дислокации бойцов националистического формирования «Сонечко» ГУР МО Украины, там же оказались и иностранные наёмники. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Поражён пункт временной дислокации националистического формирования «Сонечко» ГУР МО Украины и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 113-ти районах», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что удар был нанесён оперативно-тактической авиацией и беспилотниками. Кроме того, российские подразделения ракетных войск сумели уничтожить склад хранения вражеских безэкипажных катеров.
Ранее сообщалось, что артиллеристы группировки «Север» из России нанесли массированные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Такая артиллерийская подготовка существенно облегчила заход штурмовых групп, необходимый для продвижения вперед.
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Элина Позднякова