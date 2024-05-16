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Российские военные взорвали пункт дислокации формирования «Сонечко» ГУР Украины

МО РФ: ВС поразили пункт дислокации формирования «Сонечко» ГУР Украины
16 мая 2024, 13:47
Фото: iStock/maki_shmaki

Фото: iStock/maki_shmaki

Армия России нанесла удар по пункту дислокации бойцов националистического формирования «Сонечко» ГУР МО Украины, там же оказались и иностранные наёмники. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Поражён пункт временной дислокации националистического формирования «Сонечко» ГУР МО Украины и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 113-ти районах», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что удар был нанесён оперативно-тактической авиацией и беспилотниками. Кроме того, российские подразделения ракетных войск сумели уничтожить склад хранения вражеских безэкипажных катеров.



Ранее сообщалось, что артиллеристы группировки «Север» из России нанесли массированные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Такая артиллерийская подготовка существенно облегчила заход штурмовых групп, необходимый для продвижения вперед.

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«Использовать людей как живой щит»: ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах
Ганчев: ВСУ планируют использовать жителей Харькова как живой щит
16 мая 2024, 13:37

Военные ВСУ формируют огневые позиции в Харькове в жилых кварталах, чтобы использовать людей как живой щит. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
«У нас поступает информация непосредственно из самого города Харькова о том, что все огневые позиции укронацисты формируют опять так же, как в 2022 году, непосредственно в жилых кварталах», — рассказал он.

Ганчев отметил, что часть населения Харьковской области эвакуируют, потому как эти люди являются свидетелями преступлений Киевского режима.

Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Зеленский прибыл в Харьков, где признал тяжёлую ситуацию для ВСУ в регионе
Зеленский прибыл в Харьков
16 мая 2024, 13:32

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков на фоне успешного российского наступления в Харьковской области.
«Заслушал развернутый доклад главкома Александра Сырского, командующих ОСУВ «Хортица» Юрия Содоля и ОТУ "Харьков" Михаила Драпатого. Оперативная обстановка, задачи и потребности каждой привлеченной бригады на Харьковщине, в районах Волчанска и Липцев», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Он также признал, что ситуация на Харьковском направлении является крайне сложной, а ВСУ пытаются усилить свои подразделения для противодействия российской армии.

По словам Зеленского, уже определены дальнейшие действия для областных властей Харьковской области, а также для структур, которые отвечают за безопасность в регионе.

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Стало известно, кто координировал удар ракетами ATACMS по Крыму минувшей ночью
«ВХ»: удар ракетами ATACMS по Крыму координировал американский дрон-разведчик
16 мая 2024, 13:15

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Удар по Крыму, который минувшей ночью нанесли ВСУ с применением ракет ATACMS, координировал беспилотник-разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk. Он по-прежнему остаётся в воздухе юго-западнее Севастополя. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».
«Само по себе применение ATACMS по Крыму фиксируется не первый раз и наводит на мысль, что объекты полуострова в силу неких обстоятельств остаются первоочередной целью для ВСУ и ГУР, даже несмотря на то, что проблемы продолжают нарастать на купянском, харьковском и донецком направлениях», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ВСУ необходимо порядка 5-10 пусковых M-142/M-270 для массированного удара по России, при этом их количество очень ограничено, а почти половина пусковых установок уже уничтожена российскими силами.

Минувшей ночью Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО сбили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS.

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«Боец ВСУ, не нужно бежать — умрёшь уставшим»: появилось видео с бойцами РФ из Волчанска
Опубликовано видео с российскими военными на въезде в Волчанск
16 мая 2024, 12:55

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские бойцы группировки «Север», которая осуществляет наступление в Харьковской области, «передали привет» из Волчанска, где продолжаются бои, а ВСУ отступают. Кадры показал Telegram-канал «Северный ветер».
«Уже Волчанск. Боец ВСУ, не нужно бежать — умрешь уставшим. Сдавайся в плен. Победа будет за нами», — говорит военный на видео.

Напомним, российские мотострелки и бронетехника выбивают ВСУ из центральных районов Волчанска. Подразделения ВСУ вынуждены покидать свои позиции и отходить назад, ближе к Харькову. По данным военкоров, ВС РФ уже взяли центр Волчанска в полукольцо, под контролем ВС РФ находится 70% города.

В свою очередь Генштаб ВСУ с прискорбием сообщил, что украинские подразделения покинули свои позиции на некоторых участках в районах Лукьянцев и Волчанска из-за активных штурмовых действий ВС РФ.

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Россия и Китай призвали прекратить затягивание конфликта на Украине
Россия и КНР призвали не допустить неконтролируемой фазы в конфликте на Украине
16 мая 2024, 12:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Китай и Россия отмечают необходимость прекращения шагов, способствующих затягиванию боевых действий и эскалации конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
«Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу», — говорится в заявлении.
Дипломатические переговоры являются наиболее приемлемой формой решения конфликта, подчеркнули лидеры стран.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Перед этим они провели двустороннюю открытую встречу, в ходе которой обсудили экономическое и политическое сотрудничество между странами.

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На Украине заявили о возможности мобилизовать около 100 тысяч бойцов
«УП»: мобилизация с 25 лет позволит призвать в ВСУ около 100 тысяч военных
16 мая 2024, 12:35

Фото: iStock/Olena_Z

Мобилизация с 25 лет позволит призвать в ВСУ около 100 тысяч военных. Об этом пишет издание «Украинская правда».
«Собеседники прогнозируют, что решение о мобилизации с 25 лет может добавить в украинскую армию примерно 100 тысяч молодых бойцов», — указано в материале.

Отмечается, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный напоминал Владимиру Зеленскому о законе, снижающем мобилизационный возраст. Однако у лидера были сомнения. В результате он решил подписать документ из-за истощения войск.

2 апреля Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста для вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 25 лет, а 16 апреля закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате.

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В Чехии пытаются угадать действия ВС РФ в рамках наступления
Lidovky: ВС РФ могут начать наступление на ВСУ с двух сторон
16 мая 2024, 12:33

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России может начать наступать на позиции ВСУ с двух сторон. Об этом пишет чешское издание Lidovky.
«Русские продвигаются к Харькову, и об этом пишут уже несколько дней. В чем цель? Путин точно не против получить близ границ санитарную зону, и он говорит об этом официально. Однако цель может заключаться кое в чем другом», — говорится в статье.

Издание предполагает, Украина будет вынуждена укрепить оборону у Харькова, снимая подразделения ВСУ на Донбассе, а Россия этим воспользуется и начнёт наступать сразу с двух сторон.

Напомним, армия России шестой день наступает в Харьковской области. Под контроль российских войск перешло уже 12 населенных пунктов. Тем временем ВСУ пытают перебросить под Харьков подкрепление в виде живой силы и техники.

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Володин: киевский режим втягивает США и страны Европы в большую войну
16 мая 2024, 12:24

Фото: Сайт Кремля

Киевский режим втягивает США и европейские страны в широкомасштабную войну, считает председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он отметил, что украинские депутаты пытаются убедить Вашингтон использовать поставляемое им оружие для нанесения ударов по территории России.

По мнению Володина, это может привести к трагедии, затрагивающей всё человечество. Он подчеркнул, что любое применение американского и европейского оружия против мирных городов России потребует ответных мер для защиты граждан страны.

Политики Запада, по мнению спикера Госдумы, несут ответственность за происходящее и должны предотвратить нарастающий конфликт.

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В НАТО повторили призыв поставлять оружие Киеву в ущерб стандартам альянса
Глава Военного комитета НАТО Бауэр повторил призыв поставлять оружие Украине
16 мая 2024, 11:54

Фото: iStock/Michele Ursi

Адмирал и глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр повторил призыв руководства альянса к членам блока поставлять Украине оружие даже в ущерб собственным обязательствам перед альянсом. Это заявление он сделал перед началом встречи начальников генштабов НАТО в Брюсселе, передает РИА Новости.
«Нам следует отдавать предпочтение поставкам оружия Украине даже за счет наших стандартов в альянсе», — отметил он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подчеркивал, что в случае столкновения союзников с выбором между соблюдением стандартов НАТО и поддержкой Украины, приоритет следует отдавать поддержке Украины, с последующим планированием восстановления запасов в будущем.

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