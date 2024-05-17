ВС РФ заманили ВСУ в котёл под Часов Яром

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Российские войска заманили ВСУ в ловушку под Часов Яром. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис.
«Поступают сообщения о том, что украинские войска фактически оказались в ловушке, в каком-то котле (под Часов Яром. — ред.)», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.
Он отметил, что на донном направлении ведутся тяжелые бои. И если Часов Яр падёт, то это полностью уничтожит оборону ВСУ в Донбассе, подчеркнул Меркурис и добавил, что армия России продолжает уверенно двигаться вперед.
Ранее украинские военные взорвали мост через канал Северский Донец-Донбасс под Часов Яром. На подобный шаг ВСУ решились для того, чтобы постараться сдержать наступление армии России по флангам от города.
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