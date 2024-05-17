В США оценили продвижение ВС РФ в зоне СВО за последнее время

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Армия России за последние недели заняла больше территорий, чем украинская армия за всё время своего летнего контрнаступления в прошлом году. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на мнение аналитиков.
«Россия заняла больше земли, чем Украина освободила за три месяца летнего контрнаступления в 2023 году», — говорится в статье.
Также автор материала отмечает, что значительное продвижение российских сил приводит к напряжению ВСУ на обширной территории и мешает подготовке армии Украины к собственному наступлению.
Ранее генерал авиации ВС Франции Брюно Клермон заявил, что продвижение ВС РФ под Харьковом стало сюрпризом для всех. Речь также идет и о разведке США, которая никого не предупредила о подобном сценарии. По его мнению, ситуация складывается в пользу Москвы.
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