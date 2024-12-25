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Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по Льгову

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

В сети появилось видео, запечатлившее последствия ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Льгову в Курской области. Ролик был опубликован ТАСС.
На видеозаписи можно увидеть пятиэтажный многоквартирный дом, у которого обрушились два этажа над одним из подъездов. Обломки упали на стоящие рядом автомобили, многие из которых получили серьезные повреждения. Кроме того, у десятков окон здания выбиты стекла.


Ранее сообщалось, что целью удара ВСУ по Льгову могла стать колония, где содержатся военнопленные. Информация о ракетном ударе по Льгову поступила утром 25 декабря. По неофициальным данным, в результате атаки погибли три человека. Удары также пришлись на крышу сахарного завода, теплоэлектроцентраль, жилой дом и газопровод.



Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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Эксперт оценил вероятность блэкаута на Украине после слов Зеленского
Юшков: энергетика Украины в сложном положении, но у России нет желания ее добить
25 декабря 2024, 13:59

Фото: istockphoto/vladj55

Электроэнергетика Украины в сложном положении, однако у российской стороны нет желания добивать ее, заявил «Ленте.ру» энергетик Игорь Юшков. Он уточнил, что киевский режим перенастроил работу своих энергетических систем. Кроме того, Юшков подчеркнул, что Россия бьет в ответ на шаги Украины.
«Как ни странно, они (украинские власти) еще и запаслись газом очень плохо. Может быть, даже в конце отопительного сезона придется кого-то отключать, особенно если будут резкие морозы. Поэтому в целом ситуация сложная для украинской энергетики, но мы не видим стремления России добить ее», — прокомментировал аналитик.
Перед этим Владимир Зеленский оценил ракетную атаку по Украине. Со слов украинского политика, РФ хочет блэкаута на Украине. Также он назвал количество ракет и дронов, использованных Россией.

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#новости
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Лавров прокомментировал удары ВСУ по РФ
Лавров: Россия не обязательно должна сразу отвечать на атаки Киева
25 декабря 2024, 13:44

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия не обязательно должна быстро отвечать на удары ВСУ по российским территориям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Не обязательно сразу после бандитского удара по Казани, по Курской области, по Брянской, Белгородской, необязательно сразу наутро что-то делать. Можно немножко подождать, мы люди терпеливые», — заявил Лавров.

Он привел в пример пословицу «Семь раз отмерь, один раз отрежь» и подчеркнул, что порой нужно отмерить так, чтобы потом отрезать по полной программе.

По словам Лаврова, в последние месяцы российская армия наносит значительный ущерб ВСУ.

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Глава МИД РФ Лавров: России нужны гарантии, а не «перемирие»
25 декабря 2024, 13:43

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российской стороне нужны юридические гарантии, а не «перемирие» в конфликте на Украине, заявил главный дипломат РФ Сергей Лавров.
«Президент [России Владимир Путин] уже не раз об этом говорил: (...) перемирие нас не устроит, нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности», — сказал министр журналистам «России 1».

Дипломат считает, что «перемирие» даст возможность Киеву перегруппироваться при помощи коллективного Запада. Лавров заключил, что западные союзники Украины все еще пытаются нанести поражение России в стратегическом плане.

В июне президент России Владимир Путин предложил киевскому режиму урегулировать конфликт миром, однако на той стороне отказались. На прямой линии президент отметил, что подписывать документы Россия может лишь с легитимными представителями украинской власти.

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#новости
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Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР
Минобороны: бойцы ВС РФ освободили от ВСУ Новый Труд в ДНР
25 декабря 2024, 13:26

Фото: istockphoto/zim286

Населенный пункт Новый Труд в Донбассе освободила российская армия от боевиков ВСУ, доложили в Минобороны РФ.
«В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Труд Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке оборонного ведомства.
Перед этим Telegram-канал Military Theme Z показал видеозапись с изувеченными телами украинских военнослужащих в Курской области. Где конкретно были сделаны кадры, не уточнялось.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что киевский режим в течение восьми лет осуществлял геноцид мирного населения Донбасса. Позже Донбасс вошел в состав РФ.

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В Харькове заявили об ударе по объектам энергетики
Мэр Терехов: энергетические объекты, котельные и ТЭЦ попали под удар в Харькове
25 декабря 2024, 13:20

Фото: iStock/FotografieLink

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о новых ударах по энергетическим объектам города, включая котельные и теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Несмотря на разрушения, электротранспорт в городе продолжает функционировать, специалисты работают над устранением аварий на поврежденных объектах.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

На массированный удар по Украине отреагировал глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, российская сторона использовала «более 70 ракет», включая баллистические, а также сотни беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Хинштейн заявил, что удар ВСУ во Льгове пришелся по гражданским объектам
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#удар
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Четыре человека погибли при обстреле Льгова
Хинштейн: четыре человека погибли при обстреле Льгова Курской области
25 декабря 2024, 13:19

Фото: iStock/maxim4e4ek

Четыре человека погибли при обстреле Льгова Курской области со стороны ВСУ, еще пять человек ранены. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«По предварительной информации, в результате варварского обстрела со стороны ВСУ мирного Льгова погибли три человека, ещё один позднее скончался в больнице», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пять человек пострадали. Все они доставлены в больницу. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

По словам Хинштейна, при вражеской атаке серьезно поврежден пятиэтажный дом, а также два частных дома и салон красоты. В некоторых домах выбиты стекла, повреждены 12 автомобилей.

Во Льгове развернули оперштаб правительства Курской области, на месте происшествия находятся все службы. Жителей поврежденных домов эвакуировали. Им предоставляется все необходимое.

Организована эвакуация жителей поврежденных домов, они обеспечиваются всем необходимым. Региональное правительство восстановит остекление, а также окажет всю необходимую помощь пострадавшим при обстреле ВСУ.

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ВСУ обстреляли Льгов в Курской области
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В сети появились кадры изувеченных тел боевиков ВСУ под Курском
25 декабря 2024, 13:14

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Кадры с изувеченными телами боевиков ВСУ в Курской области опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.
На кадрах видно, что украинские военнослужащие лежат в лесополосе. У некоторых попросту отсутствуют конечности. Кроме того, тела примерзли к грунту из-за морозов. Закадровый голос предположил, что тела боевиков «доедают», поскольку на записи видно свиней.

Перед этим российский военкор Евгений Поддубный рассказал детали массированной ракетной атаки по Украине.

Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась в конце февраля 2022 года. В августе 2024 года украинские боевики вторглись на территорию Курской области. Бои в российском регионе идут и сегодня.

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Военкор Поддубный раскрыл подробности массированного ракетного удара по Украине
Поддубный: ракетные удары ВС РФ пришлись по объектам энергетики и ВПК Украины
25 декабря 2024, 13:01

Фото: iStock/Leonid Ikan

Массированный удар ВС России пришелся по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Подробности раскрыл военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
Военкор написал, что в большей части Украины звучит воздушная тревога. Раздаются новые взрывы в Днепропетровске и Кременчуге.

«В результате ракетных ударов, нанесенных ранее сегодня утром, в Днепропетровске и Зеленодольске повреждены теплоэлектростанции, в Кременчуге ТЭЦ полностью выведена из строя», — написал Поддубный в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что ударами ВС РФ поражена цель на территории завода «Южмаш» в Днепропетровской области. При этом в Харькове удар пришелся по бронетанковому заводу.

Утром 25 декабря российская сторона использовала «более 70 ракет», включая баллистические, а также сотни беспилотников для ударов по Украине, такие данные привел Владимир Зеленский.

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Воздушная тревога снова звучит по всей Украине

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Mash: целью ВСУ в Курской области могли быть украинские военнопленные
Mash: ВСУ атаковали Льгов, их целью могли быть украинские военнопленные
25 декабря 2024, 12:06

Фото: iStock/vadimrysev

Целью атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Льгове (Курская область) могли быть украинские военнопленные. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, после удара ракетами HIMARS в городе погибли три женщины.

Противник попал в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод. В некоторых местах начались пожары. На улицы Льгова упали как минимум шесть ракет.

Ранее врио губернатора курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали гражданские объекты и инфраструктуру города Льгова.

Он отметил, что на месте работают сотрудники оперативных служб. Принимаются все необходимые меры.

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