Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по Льгову

Фото: istockphoto/Roman Novitskii
В сети появилось видео, запечатлившее последствия ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Льгову в Курской области. Ролик был опубликован ТАСС.
На видеозаписи можно увидеть пятиэтажный многоквартирный дом, у которого обрушились два этажа над одним из подъездов. Обломки упали на стоящие рядом автомобили, многие из которых получили серьезные повреждения. Кроме того, у десятков окон здания выбиты стекла.
Ранее сообщалось, что целью удара ВСУ по Льгову могла стать колония, где содержатся военнопленные. Информация о ракетном ударе по Льгову поступила утром 25 декабря. По неофициальным данным, в результате атаки погибли три человека. Удары также пришлись на крышу сахарного завода, теплоэлектроцентраль, жилой дом и газопровод.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Ранее сообщалось, что целью удара ВСУ по Льгову могла стать колония, где содержатся военнопленные. Информация о ракетном ударе по Льгову поступила утром 25 декабря. По неофициальным данным, в результате атаки погибли три человека. Удары также пришлись на крышу сахарного завода, теплоэлектроцентраль, жилой дом и газопровод.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Дарья Осипова