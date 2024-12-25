В сети появились кадры изувеченных тел боевиков ВСУ под Курском

Воздушная тревога во второй раз за утро в среду, 25 декабря, звучит по всей Украине сообщили в республиканском Минцифры. Примерно в 11:00 по Москве тревожный сигнал сработал на территории большинства областей, а несколькими минутами позже — по всей республике.