Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Кадры с изувеченными телами боевиков ВСУ в Курской области опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.
На кадрах видно, что украинские военнослужащие лежат в лесополосе. У некоторых попросту отсутствуют конечности. Кроме того, тела примерзли к грунту из-за морозов. Закадровый голос предположил, что тела боевиков «доедают», поскольку на записи видно свиней.
Перед этим российский военкор Евгений Поддубный рассказал детали массированной ракетной атаки по Украине.
Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась в конце февраля 2022 года. В августе 2024 года украинские боевики вторглись на территорию Курской области. Бои в российском регионе идут и сегодня.
Читайте также:
Mash: целью ВСУ в Курской области могли быть украинские военнопленные
Стала известна реакция Зеленского на массированный удар по Украине
В США ответили, зачем Украина устраивает теракты
Перед этим российский военкор Евгений Поддубный рассказал детали массированной ракетной атаки по Украине.
Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась в конце февраля 2022 года. В августе 2024 года украинские боевики вторглись на территорию Курской области. Бои в российском регионе идут и сегодня.
Читайте также:
Mash: целью ВСУ в Курской области могли быть украинские военнопленные
Стала известна реакция Зеленского на массированный удар по Украине
В США ответили, зачем Украина устраивает теракты
Никита Кротов