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Военкор Поддубный раскрыл подробности массированного ракетного удара по Украине

Поддубный: ракетные удары ВС РФ пришлись по объектам энергетики и ВПК Украины
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Массированный удар ВС России пришелся по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Подробности раскрыл военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
Военкор написал, что в большей части Украины звучит воздушная тревога. Раздаются новые взрывы в Днепропетровске и Кременчуге.

«В результате ракетных ударов, нанесенных ранее сегодня утром, в Днепропетровске и Зеленодольске повреждены теплоэлектростанции, в Кременчуге ТЭЦ полностью выведена из строя», — написал Поддубный в своем Telegram-канале.



Он также добавил, что ударами ВС РФ поражена цель на территории завода «Южмаш» в Днепропетровской области. При этом в Харькове удар пришелся по бронетанковому заводу.

Утром 25 декабря российская сторона использовала «более 70 ракет», включая баллистические, а также сотни беспилотников для ударов по Украине, такие данные привел Владимир Зеленский.

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Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР
Минобороны: бойцы ВС РФ освободили от ВСУ Новый Труд в ДНР
25 декабря 2024, 13:26

Фото: istockphoto/zim286

Населенный пункт Новый Труд в Донбассе освободила российская армия от боевиков ВСУ, доложили в Минобороны РФ.
«В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Труд Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке оборонного ведомства.
Перед этим Telegram-канал Military Theme Z показал видеозапись с изувеченными телами украинских военнослужащих в Курской области. Где конкретно были сделаны кадры, не уточнялось.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что киевский режим в течение восьми лет осуществлял геноцид мирного населения Донбасса. Позже Донбасс вошел в состав РФ.

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В Харькове заявили об ударе по объектам энергетики

Четыре человека погибли при обстреле Льгова

Военкор Поддубный раскрыл подробности массированного ракетного удара по Украине
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В Харькове заявили об ударе по объектам энергетики
Мэр Терехов: энергетические объекты, котельные и ТЭЦ попали под удар в Харькове
25 декабря 2024, 13:20

Фото: iStock/FotografieLink

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о новых ударах по энергетическим объектам города, включая котельные и теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Несмотря на разрушения, электротранспорт в городе продолжает функционировать, специалисты работают над устранением аварий на поврежденных объектах.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

На массированный удар по Украине отреагировал глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, российская сторона использовала «более 70 ракет», включая баллистические, а также сотни беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#удар
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Четыре человека погибли при обстреле Льгова
Хинштейн: четыре человека погибли при обстреле Льгова Курской области
25 декабря 2024, 13:19

Фото: iStock/maxim4e4ek

Четыре человека погибли при обстреле Льгова Курской области со стороны ВСУ, еще пять человек ранены. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«По предварительной информации, в результате варварского обстрела со стороны ВСУ мирного Льгова погибли три человека, ещё один позднее скончался в больнице», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пять человек пострадали. Все они доставлены в больницу. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

По словам Хинштейна, при вражеской атаке серьезно поврежден пятиэтажный дом, а также два частных дома и салон красоты. В некоторых домах выбиты стекла, повреждены 12 автомобилей.

Во Льгове развернули оперштаб правительства Курской области, на месте происшествия находятся все службы. Жителей поврежденных домов эвакуировали. Им предоставляется все необходимое.

Организована эвакуация жителей поврежденных домов, они обеспечиваются всем необходимым. Региональное правительство восстановит остекление, а также окажет всю необходимую помощь пострадавшим при обстреле ВСУ.

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Mash: целью ВСУ в Курской области могли быть украинские военнопленные

ВСУ обстреляли Льгов в Курской области
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В сети появились кадры изувеченных тел боевиков ВСУ под Курском
25 декабря 2024, 13:14

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Кадры с изувеченными телами боевиков ВСУ в Курской области опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.
На кадрах видно, что украинские военнослужащие лежат в лесополосе. У некоторых попросту отсутствуют конечности. Кроме того, тела примерзли к грунту из-за морозов. Закадровый голос предположил, что тела боевиков «доедают», поскольку на записи видно свиней.

Перед этим российский военкор Евгений Поддубный рассказал детали массированной ракетной атаки по Украине.

Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась в конце февраля 2022 года. В августе 2024 года украинские боевики вторглись на территорию Курской области. Бои в российском регионе идут и сегодня.

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#россия
#украина
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#новости
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Mash: целью ВСУ в Курской области могли быть украинские военнопленные
Mash: ВСУ атаковали Льгов, их целью могли быть украинские военнопленные
25 декабря 2024, 12:06

Фото: iStock/vadimrysev

Целью атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Льгове (Курская область) могли быть украинские военнопленные. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, после удара ракетами HIMARS в городе погибли три женщины.

Противник попал в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод. В некоторых местах начались пожары. На улицы Льгова упали как минимум шесть ракет.

Ранее врио губернатора курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали гражданские объекты и инфраструктуру города Льгова.

Он отметил, что на месте работают сотрудники оперативных служб. Принимаются все необходимые меры.

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Стала известна реакция Зеленского на массированный удар по Украине
Зеленский: ВС РФ запустили свыше 70 ракет и сотни дронов для атаки на Украину
25 декабря 2024, 12:06

Фото: istockphoto/Silent_GOS

На массированный удар по Украине отреагировал глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале. По его словам, российская сторона использовала «более 70 ракет», включая баллистические, а также сотни беспилотников.
Политик добавил, что украинская энергетика была целью. Зеленский уточнил, что, по его словам, РФ хочет, чтобы на республиканской территории наступил полный блэкаут.

«К сожалению, есть попадания. По состоянию на сейчас в нескольких регионах есть отключения. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить подачу света», — гласит публикация Зеленского.
Перед этим сообщалось, какие слова о конфликте на Украине стали плохими новостями для Владимира Зеленского.

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Воздушная тревога снова звучит по всей Украине
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#россия
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#владимир зеленский
#новости
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В США ответили, зачем Украина устраивает теракты
Аналитик Доктороу: Киев устраивает теракты на фоне отчаянного положения ВСУ
25 декабря 2024, 12:04

Фото: istockphoto/leolintang

Недавно совершенные Киевом теракты связаны с отчаянием боевиков ВСУ на поле боя, считает американский аналитик Гилберт Доктороу. Свое мнение политолог высказал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Есть старое, довольно неприятное выражение: «кто не умеет, учит других». Есть и другое: «если у вас не получается на поле боя, то используйте терроризм». Я думаю, здесь будет уместно использовать слово «отчаяние», — сказал Доктороу.

Перед этим сообщалось, что по всей Украине второй раз за утро среды, 25 декабря, прозвучала воздушная тревога. Кроме того, главе киевского режима Владимиру Зеленскому пришли «приятные новости». Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#россия
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#война
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#конфликт
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#новости
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В Раде оценили слова Келлога о мире на Украине
Нардеп Дмитрук: слова Келлога стали плохими новостями для Зеленского
25 декабря 2024, 11:54

Владимир Зеленский

Слова спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога об украинском конфликте стали для Владимира Зеленского не совсем приятными новостями. Так считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Ранее будущий спецпосланник главы государства по Украине Кит Келлог заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не допустит повторения «с треском провалившихся» Минских соглашений.

Он также подчеркнул, что Трамп хочет добиться договоренностей между Россией и Украиной и обеспечить справедливый и долгосрочный мир. Будущий американский президент осознает важность отношений со своими союзниками, в том числе с российским коллегой Владимиром Путиным, и станет тем, кто сможет решить конфликт путем мирных переговоров.

«Для Зеленского это, конечно, "приятные новости"», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

По словам Келлога, у американского президента есть свои различные мысли и предложения на этот счёт, которые будут озвучены, когда для этого придёт подходящее время.

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#сша
#конфликт
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#telegram
#мир
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Воздушная тревога снова звучит по всей Украине
25 декабря 2024, 11:48

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Воздушная тревога во второй раз за утро в среду, 25 декабря, звучит по всей Украине сообщили в республиканском Минцифры. Примерно в 11:00 по Москве тревожный сигнал сработал на территории большинства областей, а несколькими минутами позже — по всей республике.
Перед этим тревога звучала в 6:43 по московскому времени, затем ее отменили в большинстве субъектов.

По сообщениям СМИ и местных властей, взрывы были в Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, Запорожье, Харькове, Киеве, а также в Ивано-Франковской области.

Ранее в украинском Минэнерго проинформировали о массированной атаке на энергетические объекты.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается.

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#мир
#украина
#война
#сво
#россия
#воздушная тревога
#новости
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