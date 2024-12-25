Военкор Поддубный раскрыл подробности массированного ракетного удара по Украине

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Массированный удар ВС России пришелся по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Подробности раскрыл военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
Военкор написал, что в большей части Украины звучит воздушная тревога. Раздаются новые взрывы в Днепропетровске и Кременчуге.
Он также добавил, что ударами ВС РФ поражена цель на территории завода «Южмаш» в Днепропетровской области. При этом в Харькове удар пришелся по бронетанковому заводу.
Утром 25 декабря российская сторона использовала «более 70 ракет», включая баллистические, а также сотни беспилотников для ударов по Украине, такие данные привел Владимир Зеленский.
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«В результате ракетных ударов, нанесенных ранее сегодня утром, в Днепропетровске и Зеленодольске повреждены теплоэлектростанции, в Кременчуге ТЭЦ полностью выведена из строя», — написал Поддубный в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что ударами ВС РФ поражена цель на территории завода «Южмаш» в Днепропетровской области. При этом в Харькове удар пришелся по бронетанковому заводу.
Утром 25 декабря российская сторона использовала «более 70 ракет», включая баллистические, а также сотни беспилотников для ударов по Украине, такие данные привел Владимир Зеленский.
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Элина Позднякова