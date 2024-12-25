В Харькове заявили об ударе по объектам энергетики

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о новых ударах по энергетическим объектам города, включая котельные и теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Несмотря на разрушения, электротранспорт в городе продолжает функционировать, специалисты работают над устранением аварий на поврежденных объектах.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
На массированный удар по Украине отреагировал глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, российская сторона использовала «более 70 ракет», включая баллистические, а также сотни беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
На массированный удар по Украине отреагировал глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, российская сторона использовала «более 70 ракет», включая баллистические, а также сотни беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова