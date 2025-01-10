Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по супермаркету в Донецке

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ВСУ атаковали дальнобойными высокоточными ракетами от РСЗО HIMARS Шахтерскую площадь в Киевском районе Донецка, два человека погибли, еще два пострадали. Кадры последствий публикует ТАСС.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в результате вражеской атаки разрушен супермаркет «Молоко». Ударная волна также повредила остекление и фасады прилегающих многоквартирных домов и административных зданий.
В СК сообщили, что погибли два человека, еще двое пострадали. Они находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что около Шахтерской площади один из снарядов угодил под центральный вход супермаркета, еще несколько прилетели во двор соседнего жилого дома.
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В СК сообщили, что погибли два человека, еще двое пострадали. Они находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что около Шахтерской площади один из снарядов угодил под центральный вход супермаркета, еще несколько прилетели во двор соседнего жилого дома.
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Элина Позднякова