Гусев: Средства ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА ВСУ в 2 пригородах Воронежа

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В Воронежской области средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили несколько беспилотников, засеченных в 2 пригородах Воронежа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев через Telegram-канал.
«По предварительной информации, пострадавших нет. На земле зафиксированы повреждения двух частных домов», — уточнил Гусев.Губернатор подчеркнул, что в области сохраняется угроза новых атак дронов и призвал жителей быть осторожными, напомнив об опасности приближения к обломкам сбитых беспилотников.
Оперативные службы продолжают работать на местах происшествий, оценивая нанесенный ущерб и принимая меры для обеспечения безопасности населения.
Ранее сообщалось, что силы РФ сорвали две ночные попытки атаки дронов ВСУ по Брянской области в течении получаса.
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Мария Моисеева