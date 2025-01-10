Западные элиты пытаются выставить поражение ВСУ в бою как победу, так как Украина смогла сохранить государственность. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, сейчас Киев будут склонять к уступкам территории проведению президентских выборов.