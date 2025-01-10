ПВО перехватила 40 украинских беспилотников за ночь

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В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны РФ успешно перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировало Минобороны.
Согласно данным, 16 беспилотников были уничтожены над территорией Ростовской области. В Курской и Воронежской областях было сбито по четыре БПЛА, три — над Брянской областью, два — над Краснодарским краем, один — над Белгородской областью. Кроме того, десять беспилотников были ликвидированы в акватории Азовского моря. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
В Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку дронов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
В Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку дронов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова