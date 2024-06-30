Опубликованы кадры удара ФАБ-3000 ВС РФ по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке

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ВС РФ нанесли удар фугасной авиационной бомбой ФАБ-3000 по месту дислокации ВСУ в подконтрольном Киеву населённом пункте Нью-Йорк в ДНР. Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео удара.
На кадрах виден мощный взрыв, произошедший в районе расположения командного пункта батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Как сообщалось ранее, мощнейшая бомба, оснащённая универсальным модулем планирования и коррекции, полностью уничтожила пункт временного размещения украинских военных, ликвидировала до 60 бойцов ВСУ и четыре автомобиля.
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Анастасия Чинкова