Прорыв ВС РФ в Нью-Йорке и первое уничтожение ВСУ фугасными бомбами: последние новости СВО

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На фронте активизировались боевые действия сразу на нескольких направлениях. О том, где продвинулись ВС РФ и куда ВСУ стянули резервы для сдерживания обороны расскажет редакция «Радио 1».
Харьковское направление
Ожесточенные бои продолжаются в районе Волчанска. ВС РФ удалось продвинуться на юго-западном направлении, оттеснив противника к реке Волчья. ВСУ стремятся перебросить резервы для укрепления обороны, однако сталкиваются с мощным противостояние российской артиллерии и ТОСами.
Противник возобновил наступление в восточной части Волчанска. Кроме того, небольшими группами ВСУ атаковали позиции ВС РФ в Глубоком.
В зоне СВО ВС РФ впервые применили ФАБ-3000 с УМПК. ВСУ в ответ на массированную атаку развернул дополнительные средства РЭБ и разведки.
Авдеевское направление
Запорожское направление
ВС РФ атакуют позиции ВСУ в районе Малых Щербаков. Продолжаются бои севернее Работино. ВСУ атаковали БПЛА подстанцию города Энергодар. Линия фронта существенно не изменилась. Стороны противостояния ведут бои за инициативу.
Херсонское направление
Боестолкновения зафиксированы севернее населенных пунктов Крынки и Казачьи Лагеря. Встречные бои в островной зоне Днепра.
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Донецкое направление
Российской армии удалось занять наиболее выгодные позиции для дальнейшего развития наступления в районе Карловки. Бои идут по обе стороны водохранилища. В районе Нью Йорка российские войска не снижают активности и пытаются продавить украинскую оборону, есть небольшие продвижения.
По информации телеграм-канала «Военкоры Русской Весны», ВС РФ перешли в штурмы сразу на нескольких направлениях: в Нью-Йорке, в районе Северного/Кирово (выйдя к его окраинам), Южного и Александрополя.
Прорыв зафиксирован в Нью-Йорке и Торецке.
Часовоярское направление.
ВС РФ стремятся выбить ВСУ с западной части восточной окраины Часова Яра. Противник несет существенные потери среди техники и личного состава, но позиции не сдает.
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Анастасия Хохлова