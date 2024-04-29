Опубликованы кадры ударов по живой силе ВСУ в районе Белогоровки

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Российские войска уничтожили группу украинских военных у подножия Белой горы в районе Белогоровки и в Серебрянском лесничестве в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Военный корреспондент RT Влад Андрица представил эксклюзивные кадры российских ударов.
Отмечается, что на данном участке фронта работает группа Амура, входящая в состав спецназа «Ахмат». Бойцы вместе с 7-й бригадой 2-го армейского корпуса окружили гору и обстреляли позиции противника с помощью беспилотников.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили населённый пункт Семёновка в ДНР.
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Отмечается, что на данном участке фронта работает группа Амура, входящая в состав спецназа «Ахмат». Бойцы вместе с 7-й бригадой 2-го армейского корпуса окружили гору и обстреляли позиции противника с помощью беспилотников.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили населённый пункт Семёновка в ДНР.
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Анастасия Чинкова