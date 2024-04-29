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Партизаны помогли ВС РФ уничтожить группу операторов БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Сальдо: ВС РФ уничтожили группу операторов БПЛА ВСУ при помощи партизан
29 апреля 2024, 18:08
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Армия России ликвидировала группу операторов БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра с помощью координат, которые предоставила организация «Русский Херсон». Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«По координатам товарищей из организации "Русский Херсон" наша армия уничтожила группу операторов БПЛА и САУ противника на правом берегу Днепра», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что подпольщики заметили ещё одну группу операторов БПЛА в центре Херсона. Их судьба уже предопределена.



Сальдо рассказал, что некоторые сторонники России вступают в ряды ВСУ, чтобы было легче собирать информацию о вражеских военных объектах.

Кроме того, подпольщики из «Русского Херсона» подтвердили информацию о том, что украинские боевики размещаются в жилых домах, прикрываясь мирным населением.

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Появились кадры уничтожения группы украинских боевиков под Работино
РВ: бойцы ВС РФ уничтожили группу солдат ВСУ у Работино-Вербового
29 апреля 2024, 18:10

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Бойцы 42-й дивизии ВС РФ уничтожили группу украинских боевиков в районе Работино-Вербового. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Российские военные произвели несколько ударов миномётного расчёта, в результате которых была ликвидирована группа солдат ВСУ.
Отмечается, что эти удары позволили российским войскам занять более выгодные позиции.

Ранее издание Financial Times, ссылаясь на источники в ГУР Минобороны Украины, сообщило, что российская армия готовит крупное контрнаступление в конце мая или июне. Предварительно, для этого будет задействовано 20-40 тысяч российских военных.

Также отмечается, что нынешние ракетные удары по инфраструктуре Харькова и других украинских городов являются подготовкой к предстоящему контрнаступлению.

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Украина готовится к российскому наступлению на Харьков
FT: РФ готовит крупное наступление в конце мая или июне
29 апреля 2024, 17:53

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России готовит крупное контрнаступление в конце мая или июне. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники в ГУР Минобороны Украины.
В статье поясняется, что российская сторона наносит ракетные удары по Харькову и другим стратегически важным городам «смягчая поле боя» для дальнейшего контрнаступления. По предварительным данным, в операции задействуют 20-40 тысяч российских военных.
«Тогда нам придется решить, хотим мы защищать север или восток. И то, и другое делать невозможно», — сказал военный ВСУ.

При этом другой украинский военный рассказал, Харьков является наиболее вероятной целью ожидаемого российского наступления.

По словам украинского офицера, российские военные сбрасывают большое число бомб на каждое здание, которое удерживает ВСУ. Он отметил, что украинская армия не сможет противостоять ВС РФ без боеприпасов и ракет для систем ПВО.

Однако отмечается, что ВСУ строят километры противотанковых заграждений на юге Украины и по границам с Белгородской, Курской и Брянской областями.

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Канада передаст Украине 50 бронетранспортеров LAV II ACSV Super Bison
29 апреля 2024, 17:35

Фото: iStock/ZenitX

Канада готовится передать Украине 50 бронетранспортеров LAV II ACSV Super Bison. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».
Уточняется, что первые 10 боевых машин LAV II ACSV Super Bison отправятся в Германию, там украинские военные пройдут обучение, а осенью отправятся в зону боевых действий.

Новая поставка БТР будет осуществлена в рамках военной помощи Киеву на $650 млн.

«Судя по всему, это будет попытка собрать новую бронетанковую механизированную группу, аналоги которой уже принимали участие в контрнаступлении ВСУ летом 2023 года», — говорится в сообщении.

Однако при летнем контрнаступлении ВСУ западные БТР никак не проявили себя и принесли больше вреда, чем пользы.

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Зеленскому сообщили шокирующие новости о Часовом Яре
Соскин: с потерей контроля над Часовым Яром падет весь фронт
29 апреля 2024, 17:27

Фото: iStock/Olena_Z

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouТube-канале, что если ВСУ не смогут удержать контроль над Часовым Яром, то после его потери падет весь фронт.
Соскин предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о том, что при данном сценарии ему вряд ли удастся удержать власть. По словам бывшего советника, главком ВСУ Александр Сырский не способен изменить ситуацию, поскольку он никогда не отличался великими талантами полководца.

Соскин отметил, что у Киева нет денежных, человеческих и материальных ресурсов для ​достижения победы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Зеленский выдвинул Западу новые условия для начала контрнаступления ВСУ
29 апреля 2024, 16:49

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три условия для начала нового контрнаступления ВСУ. Ключевые пункты он перечислил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.
«Стабилизация на фронте, контрнаступление, отражение наступление — все зависит от трёх пунктов. Первый — это финансирование на двустороннем уровне. Второй — поставки вооружения. И ещё — поддержка нашей армии», — заявил Зеленский.

Он также озвучил обеспокоенность из-за недостаточной поддержки ВСУ и возможном промедлении в поступлении необходимых денег в качестве военной поддержки.

Ранее стало известно, что Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом. В данный момент он проводит совместную пресс-конференцию с Зеленским. Столтенберг отметил, что не ожидает договорённости о членстве Украины на летнем саммите НАТО в Вашингтоне.

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В Донецке украинская ракета пробила крышу жилого дома и застряла в полу
29 апреля 2024, 16:39

Фото: iStock/bpawesome

Украинская ракета пробила крышу частного жилого дома и застряла в полу одной из комнат во время обстрела Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что ракета застряла в полу гостиной, но не сдетонировала, что спасло хозяйку дома.

Она рассказала агентству, что очень испугалась и до сих не может прийти в себя. По её словам, ракета пробила крышу и врезалась в пол, повредила систему отопления.

По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации за минувшие сутки украинские войска 14 раз обстреляли территорию республики, запустив 43 снаряда. В результате обстрела один мирный житель погиб, ещё один получил ранения. Также были повреждены два жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.

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#всу
#обстрел
#днр
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В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток
СК РФ: в Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток
29 апреля 2024, 16:31

Фото: iStock/Aleksandr Bushkov

Сотрудники Следственного комитета России обнаружили захоронения людей со следами пыток в Авдеевке, передаёт ТАСС.
«В Авдеевке (ДНР) обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток», — сообщили в ведомстве.

Российский СК планирует установить все обстоятельства произошедшего. Также будут выявлены причастные к совершению данных преступлений лица.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что захоронения мирных жителей со следами пыток были обнаружены в Авдеевке. Отмечается, что руки погибших были связаны за спиной, а ноги перемотаны скотчем. Кимаковский выразил мнение, что с наибольшей вероятностью перед гибелью эти люди пережили пытки. Советник главы ДНР уточнил, что, судя по характеру захоронений, все они были сделаны в спешке.

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Украинские власти сообщили о взрывах в Полтавской области
Глава ОВА Пронин: в Полтавской области Украины произошли взрывы
29 апреля 2024, 15:49

Фото: iStock/Leonid Ikan

Глава областной военной администрации Филипп Пронин написал в своем Telegram-канале, что на Украине в Миргородском районе Полтавской области прозвучали взрывы.
Уточняется, что около 12 часов дня в Полтавской области объявили воздушную тревогу, она продлилась практически час. Иных подробностей случившегося не приводится.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области получили повреждения инфраструктурные объекты и аграрное предприятие. Назначенный украинскими властями глава региональной администрации Александр Прокудин ​отметил, что было зафиксировано попадание в объекты критической и транспортной инфраструктуры.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#всу
#украина
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В Одессе мужчине чудом удалось сбежать от военкомов, силой заталкивавших его в авто
В Одессе военкомы силой заталкивали мужчину в автомобиль, чтобы увезти
29 апреля 2024, 14:57

Фото: iStock/Michele Ursi

В Одессе военкомы пытались силой затолкать мужчину в машину и увезти. Об этом сообщает телеканал RT, ссылаясь на местные СМИ.
На опубликованных кадрах видно, как двое сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пытаются силой затолкать мужчину в гражданском в автомобиль. Прохожие пытались узнать, что происходит, но один из военных начал прогонять их.

В какой-то момент задержанный мужчина крикнул, что его ребёнок находится один дома. После этого ему удалось сбежать.

На шевроне одного из военкомов видно изображение золотого орла, напоминающее герб нацистской Германии.

Точно неизвестно, когда было снято видео.

Ранее киевские власти сообщили Совету Европы, что отступили от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав человека. Это было сделано для ограничения свободы передвижения граждан, выбора места жительства, досмотра людей и автомобилей.

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