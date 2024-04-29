Партизаны помогли ВС РФ уничтожить группу операторов БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

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Армия России ликвидировала группу операторов БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра с помощью координат, которые предоставила организация «Русский Херсон». Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«По координатам товарищей из организации "Русский Херсон" наша армия уничтожила группу операторов БПЛА и САУ противника на правом берегу Днепра», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.
Он также добавил, что подпольщики заметили ещё одну группу операторов БПЛА в центре Херсона. Их судьба уже предопределена.
Сальдо рассказал, что некоторые сторонники России вступают в ряды ВСУ, чтобы было легче собирать информацию о вражеских военных объектах.
Кроме того, подпольщики из «Русского Херсона» подтвердили информацию о том, что украинские боевики размещаются в жилых домах, прикрываясь мирным населением.
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Элина Позднякова