Появились кадры уничтожения группы украинских боевиков под Работино

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Бойцы 42-й дивизии ВС РФ уничтожили группу украинских боевиков в районе Работино-Вербового. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Российские военные произвели несколько ударов миномётного расчёта, в результате которых была ликвидирована группа солдат ВСУ.
Отмечается, что эти удары позволили российским войскам занять более выгодные позиции.
Ранее издание Financial Times, ссылаясь на источники в ГУР Минобороны Украины, сообщило, что российская армия готовит крупное контрнаступление в конце мая или июне. Предварительно, для этого будет задействовано 20-40 тысяч российских военных.
Также отмечается, что нынешние ракетные удары по инфраструктуре Харькова и других украинских городов являются подготовкой к предстоящему контрнаступлению.
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Отмечается, что эти удары позволили российским войскам занять более выгодные позиции.
Ранее издание Financial Times, ссылаясь на источники в ГУР Минобороны Украины, сообщило, что российская армия готовит крупное контрнаступление в конце мая или июне. Предварительно, для этого будет задействовано 20-40 тысяч российских военных.
Также отмечается, что нынешние ракетные удары по инфраструктуре Харькова и других украинских городов являются подготовкой к предстоящему контрнаступлению.
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Анастасия Чинкова