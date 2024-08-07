Росгвардия выделила силы в связи с атакой со стороны боевиков ВСУ под Курском

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В Росгвардии выделили дополнительные силы в распоряжение оперштаба, которым руководит губернатор Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области», — сообщили там.
Ранее сообщалось, что в ООН выступили за деэскалацию конфликта на Украине. Боевики ВСУ своими действиями только повышают напряженность, заявлял зампред генсека международной организации Фархан Хак.
ВС РФ совместно с погранслужбой ФСБ отражают атаки со стороны украинских неонацистов. Бои начались в минувший вторник, 6 августа, когда враг попытался прорваться на территорию России.
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