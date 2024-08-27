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В Раде назвали причину отступления ВСУ

Депутат Рады Рахманин: ВСУ отступают из-за нехватки мотивации у боевиков
27 августа 2024, 08:09
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что несмотря на достаточное восстановление ресурсов, ВСУ отступают все более стремительными темпами из-за немотивированности и плохой подготовки солдат. Об этом Рахманин сообщил в эфире «Радио НВ».
По его словам, командование украинской армии не обладает другими вариантами, кроме как сокращать систему подготовки военнослужащих, чтобы «затыкать дыру».

Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко заявил, что часть мобилизованных украинских заключенных, которые присоединяются к ВС Украины, не хотят воевать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.

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Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге
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#мобилизация
#солдаты
Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге
Подпольщик: в Кривом Роге поразили место размещения иностранных инструкторов ВСУ
27 августа 2024, 07:54

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

В Кривом Роге поразили место размещения иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
«Прилет по «мирным» иностранным инструкторам. Ночью был нанесен успешный удар в Кривом Роге. Военные медики вывезли около 15 раненых. По словам нашей агентуры — англоязычных», — рассказал он.

Сообщается, что сразу после прилета СБУ оцепили квартал. Помимо этого, к месту долго не допускали гражданские «скорые». Он сказал, что жители рассказали о необычной реакции официальных лиц. По их словам, удар сухо комментировался властями и не освещался прессой.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что по всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу, которая звучит с 5:14 мск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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По всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
27 августа 2024, 07:25

Фото: istockphoto/reflection_art

По всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу, которая звучит с 5:14 мск. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Активная фаза атаки на объекты противника со стороны Вооружённых сил РФ началась 26 августа в 6 утра. В операции были задействованы авиация, беспилотные летательные аппараты и флот.

Некоторые исполнители и организаторы теракта на Керченском мосту, который произошел в октябре 2022 года, скрылись от СК РФ за пределами Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Часть фигурантов дела о подрыве Керченского моста скрылась от СК
27 августа 2024, 07:11

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Некоторые исполнители и организаторы теракта на Керченском мосту, который произошел в октябре 2022 года, скрылись от СК РФ за пределами Российской Федерации. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы дела.
В одном из документов указано, что необходимо продолжить проведение процессуальных действий, которые направлены на установление исполнителей и организаторов преступления, находящихся за пределами РФ.

Помимо этого, отмечается, что российские правоохранители взаимодействовали с силовиками из Грузии, Армении, Китая. Сообщается, что было проведено более 30 экспертиз, проанализированы данные камер, а также осмотрены телефоны и другие электронные носители обвиняемых.

8 октября 2022 года в 6:07 утра на автомобильной части Крымского моста, со стороны Таманского полуострова, произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, который направлялся в Крым. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, однако опоры арки для прохода судов остались неповрежденными. В результате теракта погибли четыре человека.

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Польские наемники с нацистской символикой ликвидированы на Кинбурнской косе
На Кинбурнской косе уничтожены польские наемники при попытке высадки ВСУ
27 августа 2024, 06:58

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Российские десантники из группировки «Днепр» успешно предотвратили попытку высадки украинской диверсионно-разведывательной группы на Кинбурнской косе. Среди уничтоженных были и польские наемники.
По словам командира расчета ПТРК с позывным «Настроение», в составе группы были обнаружены иностранцы, включая польских военнослужащих. У них находились шевроны, документы, специальные знаки и нацистская символика, включая свастику и эмблемы СС. Также были изъяты американские винтовки, пулеметы и наступательные гранаты импортного производства. Об этом сообщает РИА Новости.

Конфликт в районе Кинбурнской косы начался с интенсивного артобстрела противника, который продолжался с 8 на 9 августа. Российские десантники подготовились к отражению атаки и успешно отразили попытку высадки украинского десанта.

Ранее сообщалось, что инструктор по снайперской подготовке Вооруженных сил Украины Павел Кашчук обрушился с критикой на работу мобильных боевых групп, обвинив их в низкой профессиональной подготовке и коррупции.

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#наемники
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По всей Украине объявлена воздушная тревога
27 августа 2024, 06:10

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения. Тревога попеременно вводилась и отменялась в различных регионах страны, но в 03:18 она была объявлена по всей Украине.
Украинские СМИ сообщают о взрывах, слышных в нескольких городах, включая Сумы, Ровно и Киев.

Накануне российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Под удар попали энергетические объекты на всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что инструктор по снайперской подготовке Вооруженных сил Украины Павел Кашчук обрушился с критикой на работу мобильных боевых групп, обвинив их в низкой профессиональной подготовке и коррупции. В своем заявлении он привел пример недавнего видео, на котором изначально утверждалось, что украинские силы сбили крылатую ракету из пулемета, хотя на самом деле ракету поразила система ПВО, передает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

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#вс рф
#киев
#удар
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Новый позор ВСУ: в мобильных ПВО-группах скрываются от фронта те, кто не умеет стрелять
Инструктор ВСУ Кашчук обвинил бойцов в низкой подготовке и коррупции
27 августа 2024, 06:04

Инструктор по снайперской подготовке Вооруженных сил Украины Павел Кашчук обрушился с критикой на работу мобильных боевых групп, обвинив их в низкой профессиональной подготовке и коррупции.
В своем заявлении он привел пример недавнего видео, на котором изначально утверждалось, что украинские силы сбили крылатую ракету из пулемета, хотя на самом деле ракету поразила система ПВО, передает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

Кашчук отметил, что такие группы часто формируются из людей, которые заплатили за возможность избежать фронта. По его словам, участники видео явно не обладали необходимыми навыками, а оборудование было явно неподходящим. Он также подчеркнул, что эти группы часто создаются лишь для видимости активной деятельности, что приводит к недостоверным отчетам и наградам.

К критике Кашчука присоединилась народный депутат Марьяна Безуглая, которая назвала мобильные ПВО-группы "коррупционной схемой", которую покрывает командование Воздушных Сил ВСУ. Она уже давно поднимала этот вопрос и выразила согласие с необходимостью реформирования подхода к комплектованию таких подразделений.

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#всу
#пво
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Алаудинов: ВС РФ взяли под контроль Нижнюю Паровую и Нечаев в Курской области
27 августа 2024, 05:29

Фото: Минобороны РФ

Российские войска завершили зачистку населенных пунктов Нижняя Паровая и Нечаев в Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов.
«Подразделение "Арбат" сегодня окончательно зачистило Нижнюю Паровую и Нечаев», — написал он в своем Telegram-канале, подчеркнув, что данный участок теперь находится под полным контролем российских войск.

Алаудинов также отметил значительные потери украинских войск, включая уничтожение техники и значительное количество личного состава противника.

Согласно данным Министерства обороны России, на курском направлении ВСУ с начала боевых действий потеряли более 6,2 тысячи военных. За последние сутки было ликвидировано более 400 украинских военнослужащих и уничтожено 27 единиц бронетехники.

Ранее сообщалось, что Пентагон отказался раскрывать детали советов, предоставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) для проведения атаки на Курскую область. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не будут комментировать планирование или рекомендации, касающиеся этих операций.

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США не рассказали, что посоветовали ВСУ для атаки на Россию
США отказались раскрывать содержание советов ВСУ для атаки на Курскую область
27 августа 2024, 04:56

Пентагон отказался раскрывать детали советов, предоставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) для проведения атаки на Курскую область. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не будут комментировать планирование или рекомендации, касающиеся этих операций.

«Я не стану касаться планирования или наших советов по этому вопросу, поскольку это решение Украины», — подчеркнул Райдер на брифинге.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность пересмотра содержания пакетов военной помощи Украине на фоне событий в Курской области. По информации неназванного чиновника, Белый дом обсуждает возможность увеличения поставок бронетехники и боеприпасов.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх также отметила, что у США остаются вопросы относительно целей и задач вылазки ВСУ в Курской области, несмотря на пояснения со стороны Киева. По её словам, США к настоящему времени лучше понимают действия ВСУ на российской территории.

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Россия наступает: Пентагон признал крах украинской обороны на ключевом направлении
Пентагон признал продвижение сил России на Покровском направлении
27 августа 2024, 02:36

Фото: Минобороны РФ

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер признал, что российские силы продвигаются на Покровском (Красноармейском) направлении, находящемся на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующее заявление было опубликовано на сайте американского военного ведомства.

«Вы видите, что россияне здесь постепенно продвигаются. И, как вы знаете, на этой приграничной территории идут тяжёлые бои», — заявил Райдер, подчеркнув интенсивность боевых действий в этом районе.
Он также отметил, что США «продолжат поддерживать связь и консультироваться с украинцами, чтобы лучше понять их потребности» в военной помощи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Покровское (Красноармейское) направление одним из самых сложных для украинских войск на подконтрольной Киеву части ДНР.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины сообщили о самом массированном ударе по объектам критической инфраструктуры страны, который был нанесён российскими силами. Об этом заявил командующий ВВС Украины Николай Оещук в своём Telegram-канале.

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#сша
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