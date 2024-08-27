В Раде назвали причину отступления ВСУ

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Член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что несмотря на достаточное восстановление ресурсов, ВСУ отступают все более стремительными темпами из-за немотивированности и плохой подготовки солдат. Об этом Рахманин сообщил в эфире «Радио НВ».
По его словам, командование украинской армии не обладает другими вариантами, кроме как сокращать систему подготовки военнослужащих, чтобы «затыкать дыру».
Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко заявил, что часть мобилизованных украинских заключенных, которые присоединяются к ВС Украины, не хотят воевать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.
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Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко заявил, что часть мобилизованных украинских заключенных, которые присоединяются к ВС Украины, не хотят воевать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.
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Екатерина Коршунова