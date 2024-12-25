Бойцы ВС России уничтожили в Леонидово пехотное подразделение ВСУ

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Подразделение 47-й механизированной бригады ВСУ было уничтожено в ходе наступательных действий российских войск в районе населенного пункта Леонидово, расположенного в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что троих боевиков удалось взять в плен, еще четверо были ликвидированы в ходе перестрелки.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается. Жителей приграничных с Украиной районов эвакуируют для обеспечения их безопасности.
В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается. Жителей приграничных с Украиной районов эвакуируют для обеспечения их безопасности.
В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова