Опубликованы новые кадры передачи тел погибших солдат Украине
Состоялся обмен телами погибших военных между Россией и Украиной
Началась передача тел погибших солдат Украине в рамках стамбульских договоренностей.
Соответствующие кадры публикует RT. Сообщается, что Украина забрала 1212 тел своих военных, а России передали 27 погибших бойцов ВС РФ.
Также планируются «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными с линии фронта, сообщил помощник президента России и глава делегации страны Владимир Мединский.
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