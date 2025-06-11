Опубликованы новые кадры передачи тел погибших солдат Украине

Состоялся обмен телами погибших военных между Россией и Украиной
Фото: iStock/lakshmiprasad S

Началась передача тел погибших солдат Украине в рамках стамбульских договоренностей.



Соответствующие кадры публикует RT. Сообщается, что Украина забрала 1212 тел своих военных, а России передали 27 погибших бойцов ВС РФ.

Также планируются «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными с линии фронта, сообщил помощник президента России и глава делегации страны Владимир Мединский.





Виктория Иванченко

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