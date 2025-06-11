Гладков: Пять тысяч раз Белгородская область была под обстрелами в минувшем году

11 июня 2025, 14:27

Белгородская область была обстреляна пять тысяч раз за 2024 год

Фото: Istock/Tomas Ragina

На ежегодном отчёте перед депутатами областной Думы глава региона Вячеслав Гладков представил статистику атак украинских боевиков за 2024 год.





Губернатор Белгородской области в своём докладе сообщил, что в прошедшем году Белгородская область была обстреляна более пяти тысяч раз. Он отметил, что это примерно столько же, сколько в целом за 2022 и 2023 год. По словам Гладкова, атаки беспилотниками были совершены десять тысяч раз, а количество жертв за 2024 год составило 1401 человек, 90 из которых дети.

«Наш долг – позаботиться о каждой семье, где погиб человек, помочь тем, кто был ранен, и нам нужно помочь им справиться с этой тяжёлой ситуацией», — рассказал государственный деятель.