Гладков: Пять тысяч раз Белгородская область была под обстрелами в минувшем году

Белгородская область была обстреляна пять тысяч раз за 2024 год
Фото: Istock/Tomas Ragina

На ежегодном отчёте перед депутатами областной Думы глава региона Вячеслав Гладков представил статистику атак украинских боевиков за 2024 год.



Губернатор Белгородской области в своём докладе сообщил, что в прошедшем году Белгородская область была обстреляна более пяти тысяч раз. Он отметил, что это примерно столько же, сколько в целом за 2022 и 2023 год. По словам Гладкова, атаки беспилотниками были совершены десять тысяч раз, а количество жертв за 2024 год составило 1401 человек, 90 из которых дети.

«Наш долг – позаботиться о каждой семье, где погиб человек, помочь тем, кто был ранен, и нам нужно помочь им справиться с этой тяжёлой ситуацией», — рассказал государственный деятель.
Гладков добавил, что благодаря поддержке федеральных и региональных компаний в области было восстановлено 28 тысяч домов и квартир.
Ольга Щелокова

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