Гладков: Пять тысяч раз Белгородская область была под обстрелами в минувшем году
Белгородская область была обстреляна пять тысяч раз за 2024 год
На ежегодном отчёте перед депутатами областной Думы глава региона Вячеслав Гладков представил статистику атак украинских боевиков за 2024 год.
Губернатор Белгородской области в своём докладе сообщил, что в прошедшем году Белгородская область была обстреляна более пяти тысяч раз. Он отметил, что это примерно столько же, сколько в целом за 2022 и 2023 год. По словам Гладкова, атаки беспилотниками были совершены десять тысяч раз, а количество жертв за 2024 год составило 1401 человек, 90 из которых дети.
«Наш долг – позаботиться о каждой семье, где погиб человек, помочь тем, кто был ранен, и нам нужно помочь им справиться с этой тяжёлой ситуацией», — рассказал государственный деятель.Гладков добавил, что благодаря поддержке федеральных и региональных компаний в области было восстановлено 28 тысяч домов и квартир.