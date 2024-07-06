Опубликованы переговоры летчиков Су-34 ВКС РФ, отбившихся от залпа ПВО Patriot

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В сети опубликовали переговоры российских пилотов, отбившихся от залпа системы ПВО Patriot. Расшифровку диалога летчиков Су-34 ВКС РФ опубликовали в телеграм-канале Fighterbomber.
В записи говорится, что во время выполнения боевой задачи истребители попали в зону слежения вражеских систем, после чего по ним выпустили ракеты.
Судя по расшифровке, пилоты начали маневры уклонения и выпустили по комплексам ПВО противорадиолокационные ракеты. При этом летчики все же смогли сбросить по своим изначальным целям четыре бомбы с модулем планирования и коррекции полета.
Сообщается, что ракеты комплекса Patriot не смогли попасть в цель. Как заявил один из летчиков, два снаряда пролетели мимо и взорвались на расстоянии.
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Судя по расшифровке, пилоты начали маневры уклонения и выпустили по комплексам ПВО противорадиолокационные ракеты. При этом летчики все же смогли сбросить по своим изначальным целям четыре бомбы с модулем планирования и коррекции полета.
Сообщается, что ракеты комплекса Patriot не смогли попасть в цель. Как заявил один из летчиков, два снаряда пролетели мимо и взорвались на расстоянии.
«Тряхануло здорово. Нормально все», — отчитался он.Расшифровка заканчивается словами одного из пилотов: «Че, Серег, поживем еще?». На что второй ему философски ответил, что они занимаются «самой лучшей работой в мире».
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Данил Пономарев