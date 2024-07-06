«Страна»: в украинских Сумах прогремело два взрыва, объявлена воздушная тревога

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga
В городе Сумы прогремело два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом заявляет украинское издание «Страна.ua». Уточняется, что о взрывах сообщали с перерывом в 20 минут.
По данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области объявлена с 22.41 пятницы, 5 июля. Судя по онлайн-картам ведомства, сирены звучат также в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Минобороны России не давало комментариев касательно происходящего.
Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что за последнюю неделю ВС РФ нанесли 23 групповых комбинированных удара по различным объектам ВПК Украины. При атаках использовалось высокоточное оружие дальнего действия и беспилотные летательные аппараты. Среди целей – цехи, специализирующиеся на сборке БПЛА и безэкипажных катеров, аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу оборонных предприятий Украины, хранилища топлива для военной техники, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетных вооружений.
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Минобороны России не давало комментариев касательно происходящего.
Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что за последнюю неделю ВС РФ нанесли 23 групповых комбинированных удара по различным объектам ВПК Украины. При атаках использовалось высокоточное оружие дальнего действия и беспилотные летательные аппараты. Среди целей – цехи, специализирующиеся на сборке БПЛА и безэкипажных катеров, аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу оборонных предприятий Украины, хранилища топлива для военной техники, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетных вооружений.
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Данил Пономарев