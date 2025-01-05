ВСУ вплотную подошли к хутору Бердин в Курской области, начинаются стрелковые бои

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Украинские войска, стремительно теряя боевую технику и живую силу, вплотную подошли к хутору Бердин Большесолдатского района Курской области. Об этом сообщил военкор Роман Алехин в своём Telegram-канале.
Он указал на то, что ближайшие два дня, судя по прогнозу погоды, будет держаться мороз. ВСУ попытаются выжать всё из этих дней, поскольку затем ожидается плюсовая температура, и их техника просто не сможет передвигаться по полям.
Российские подразделения на этом участке поддерживает авиация, которая сбрасывает на украинских военных тонны фугасных авиабомб (ФАБ), в результате чего горят танки и наблюдаются большие потери среди личного состава ВСУ.
В последние дни в Курске всё чаще объявляется ракетная опасность. Минувшей ночью активно работали системы ПВО.
Алехин призвал быть осторожными и сохранять бдительность жителей Рыльска и Льгова, поскольку ожидаются атаки на эти города со стороны Украины.
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Российские подразделения на этом участке поддерживает авиация, которая сбрасывает на украинских военных тонны фугасных авиабомб (ФАБ), в результате чего горят танки и наблюдаются большие потери среди личного состава ВСУ.
В последние дни в Курске всё чаще объявляется ракетная опасность. Минувшей ночью активно работали системы ПВО.
Алехин призвал быть осторожными и сохранять бдительность жителей Рыльска и Льгова, поскольку ожидаются атаки на эти города со стороны Украины.
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Анастасия Чинкова