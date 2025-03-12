ВС РФ сорвали перевозку боеприпасов для ВСУ

Фото: istockphoto/vladj55
Российские военнослужащие поразили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для украинских боевиков. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«…Нанесено поражение (…) транспортному судну, перевозившему боеприпасы, цехам изготовления, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах», — пояснили в ведомстве.По информации МО РФ, противовоздушная оборона сбила три вражеские бомбы JDAM, а также снаряд реактивной системы HIMARS американского производства и 91 дрон.
Ранее сообщалось, какое пожелание бойцам ВС РФ оставили боевики ВСУ.
Читайте также:
Генштаб ВСУ признал существенное продвижение ВС РФ в Курской области
Появились подробности бегства ВСУ из Суджи Курской области
Армия России освободила еще пять населенных пунктов в Курской области
Никита Кротов