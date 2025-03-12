Кадыров опубликовал видео привала бойцов ВС РФ в газопроводе под Суджей

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Видео с российскими военнослужащими, устроившими привал в газопроводе под Суджей, показал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
На записи можно увидеть довольные лица бойцов, которые не забывают о юморе в военное время.
Ранее в Минобороны докладывали, что российские военные сорвали доставку боеприпасов для боевиков ВСУ.
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«Операция была дерзкой, но прежде всего невероятно эффективной. Высочайшая подготовка, решительность и слаженность действий бойцов позволили достигнуть цели и нанести сокрушительный удар по врагу», — сказано в публикации Кадырова.Командира отряда «Аида» спецназа «Ахмат» глава Чечни назвал настоящим стратегом.
Ранее в Минобороны докладывали, что российские военные сорвали доставку боеприпасов для боевиков ВСУ.
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Никита Кротов