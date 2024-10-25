Опубликованы первые панорамные кадры оставляемого ВСУ Селидово

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Подразделения ВСУ оставляют город Селидово, который уже почти полностью окружён российскими войсками. Появились первые панорамные кадры населённого пункта, из которого отступает противник.
Соответствующую видеозапись опубликовало РИА Новости. Объективный контроль свидетельствует о том, что части ВСУ спешно покидают жилые кварталы города и его окрестности. Тем не менее, отдельные опорные пункты противника и очаги сопротивления ещё остаются. Накануне полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что ВС РФ берут украинскую группировку в Селидово «в клещи». Для этого, по его словам, российские войска перекрыли все пути снабжения города.
Селидово имеет важное стратегическое значение для российской армии. За ним для российских военных открывается путь на Красноармейск (Покровск) — один из крупнейших населённых пунктов на западе ДНР. Кроме того, части ВС РФ получат возможность наступления в тыл кураховской группировке противника.
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Александр Бойцов