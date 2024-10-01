Опубликованы последствия украинского обстрела Горловки

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Военкор RT Филипп Прокудин опубликовал последствия украинского обстрела Горловки в день воссоединения ДНР с Россией.
На кадрах видны масштабы разрушений, а также некоторые неразорвавшиеся кассеты.
До этого военкор Евгений Лисицын комментировал ситуацию, разворачивающуюся в Угледаре.
Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что гарнизон ВСУ в Угледаре обречен, а город перешел под контроль ВС РФ.
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Гарнизон ВСУ обречён: Последние новости из Угледара
«Взрывы услыхал, ощутил удары по ногам. Я отскочил за дерево, у меня ушибы множественные», — написал военкор.
До этого военкор Евгений Лисицын комментировал ситуацию, разворачивающуюся в Угледаре.
«Идёт активная зачистка, оборона ВСУ почти полностью сломлена. Противнику приходится бросать технику с боеприпасами и мелкими группами бежать из города по лесополосе и полю», — приводит «Царьград» слова Лисицына.
Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что гарнизон ВСУ в Угледаре обречен, а город перешел под контроль ВС РФ.
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Мелисса Тимофеева