Два украинских беспилотника сбили над российскими регионами

30 июня 2025, 14:45

МО РФ: средствами ПВО сбито 2 дрона ВСУ над Белгородской и Ростовской областями

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Средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены два украинских дрона над территориями Белгородской и Ростовской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ.