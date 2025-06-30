Два украинских беспилотника сбили над российскими регионами
МО РФ: средствами ПВО сбито 2 дрона ВСУ над Белгородской и Ростовской областями
Средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены два украинских дрона над территориями Белгородской и Ростовской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что БПЛА были сбиты с 12:50 (по московскому времени) до 13:20 (по московскому времени) 30 июня. Один дрон был уничтожен над территорией Белгородской области, другой – над Ростовской областью.
Ранее военнослужащий ВС РФ Наиль Вялшин рассказал, что российские бойцы сражались с противником на ножах за населённый пункт Петровское.
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