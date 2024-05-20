Опубликовано первое фото танка ВСУ Leopard 1 с «Ножом» и «Контактом»

Фото: iStock/Dmitry Andreev
ВСУ начали укреплять танки Leopard 1А5 динамической защитой двух типов «Контакт-1» советского производства и украинской ДЗ «Нож». Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал первое фото доработанного танка.
«Контакт» поместили на башню машины, и прикрыли им борт и нижнюю лобовую деталь корпуса. При этом верхняя часть машины получила блоки динамической защиты «Нож».
При этом Leopard 1 в базовой комплектации состоит из листов гомогенной брони, толщина которой не превышает 70 мм. Модификация 1A5DK оснащена сварной башней с разнесенной броней.
Военнослужащие ВС РФ эвакуировали из зоны боевых действий первый американский танк М1 Abrams. Отмечается, что эвакуация боевой машины прошла успешно.
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При этом Leopard 1 в базовой комплектации состоит из листов гомогенной брони, толщина которой не превышает 70 мм. Модификация 1A5DK оснащена сварной башней с разнесенной броней.
Военнослужащие ВС РФ эвакуировали из зоны боевых действий первый американский танк М1 Abrams. Отмечается, что эвакуация боевой машины прошла успешно.
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Элина Позднякова