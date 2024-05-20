Российский военный защитил подбитый танк от атак украинских БПЛА

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Механик-водитель танкового взвода Евгений Акулов защитил поврежденный танк от атаки FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О подвиге российского военного сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Отмечается, что экипаж танка был атакован противником на важном тактическом направлении и потерял ход.
Ранее российские военные продолжили продвижение вглубь обороны украинской армии под Харьковом. В Минобороны также сообщили, что российские военные отразили 5 контратак штурмовых групп противника.
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«Евгений Акулов в течение двух часов до прибытия эвакуационного отделения самоотверженно отражал налеты. Используя антидроновое ружье, лично уничтожил три FPV-дрона», – сообщается в заявлении Минобороны.
Ранее российские военные продолжили продвижение вглубь обороны украинской армии под Харьковом. В Минобороны также сообщили, что российские военные отразили 5 контратак штурмовых групп противника.
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Александр Климов