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Российский военный защитил подбитый танк от атак украинских БПЛА

Минобороны: рядовой Акулов защитил выведенный из строя танк от атак дронов ВСУ
20 мая 2024, 01:56
Фото: iStock/fortton

Фото: iStock/fortton

Механик-водитель танкового взвода Евгений Акулов защитил поврежденный танк от атаки FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О подвиге российского военного сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Отмечается, что экипаж танка был атакован противником на важном тактическом направлении и потерял ход.

«Евгений Акулов в течение двух часов до прибытия эвакуационного отделения самоотверженно отражал налеты. Используя антидроновое ружье, лично уничтожил три FPV-дрона», – сообщается в заявлении Минобороны.



Ранее российские военные продолжили продвижение вглубь обороны украинской армии под Харьковом. В Минобороны также сообщили, что российские военные отразили 5 контратак штурмовых групп противника.

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#харьковская область
В Великобритании заявили об опасениях среди украинцев
Меркурис: украинцы опасаются скорого начала боев за город Запорожье
19 мая 2024, 23:44

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинцы опасаются, что Россия скоро начнет бои за город Запорожье, заявил британский специалист Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
Он отметил, что на Украине растет опасение, что из-за очень плохой ситуации на передовой , российские войска продвинутся на север.

«И тогда примерно осенью начнется сражение за город Запорожье», – сказал эксперт.

Меркурис обратил внимание, что украинцы начали покидать крупные населенные пункты, контролируемые Украиной. По его словам, все больше местных жителей отказываются идти на фронт.

Ранее Меркурис сообщил, что потеря Работино ударила по боевому духу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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#запорожская область
#великобритания
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Одиннадцать человек пострадали при обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области
19 мая 2024, 19:48

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Шебекино Белгородской области трое детей и восемь взрослых пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом 19 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«15-летний парень получил осколочное ранение ноги, 12-летний мальчик — контузию. Они были доставлены в медицинские учреждения бригадами скорой помощи, где получают необходимую помощь», — написал Гладков.
Среди пострадавших взрослых — пять мужчин и три женщины, все с осколочными ранениями различных частей тела. Они также были госпитализированы.

В результате обстрела в городе повреждены семь многоквартирных домов и 25 машин.

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Стало известно о прорыве обороны ВСУ российскими военными в Запорожской области
Рогов: ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожской области под Гуляйполем
19 мая 2024, 19:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По его словам, бои усилились на пологовско-гуляйпольском участке фронта. В результате успешного прорыва российская армия продвинулась в сторону Гуляйполя на полтора километра.

Рогов уточнил, что российские военные улучшили свои позиции на юго-востоке от города. По его данным, несмотря на минные поля, ВС РФ удалось продвинуться со стороны населенных пунктов Новоселовка и Марфополь, которые являются пригородом Гуляйполя.

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#военные
#армия
#вс рф
#рогов
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Американская чиновница назвала Харьков российским городом
ABC: Нуланд назвала Харьков российским городом
19 мая 2024, 19:21

Фото: iStock/Andrey Orekhov

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала Харьков российским городом в интервью для ABC News.
Рассуждая о специальной военной операции на Украине, Нуланд заявила, что ВС РФ эскалируют конфликт «атаками на второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта».

По мнению Нуланд, Вашингтон должен разрешить Киеву атаковать российские базы, с которых запускаются ракеты по украинским территориям или осуществляют поставки для Вооружённых сил России.

Ранее киевский политолог Константин Бондаренко заявил, что в офисе президента Владимира Зеленского происходит паника на фоне успешного наступления российской армии в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#вс рф
#всу
#сво
#харьковская область
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Украинские военкомы отнимают телефоны у призывников
19 мая 2024, 19:09

Фото: iStock/YakubovAlim

Украинцы жалуются на сотрудников военкоматов, которые отбирают у них средства связи, об этом рассказала юрист Надежда Шуляк, видео с её комментарием публикует «Страна.ua».
«Очень неправильная и незаконная практика — запрещать брать с собой средства для связи, телефоны в РТЦК (районные территориальные центры комплектования — так теперь на Украине называются военкоматы — ред.). Шевченковский РТЦК города Киева изымает все средства связи при вхождении на территорию», — рассказала Шуляк.

По её словам, на должностных лиц из этой организации уже написали жалобы.

Напомним, 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Теперь все военнообязанные мужчины, состоящие на военном учёте на Украине, а также находящиеся за границей, обязаны уточнить в военкоматах свои учётные данные в течение 60 дней. Нарушители будут подвергнуты большим штрафам и могут быть лишены права управлять автомобилем. Кроме того, все мужчины от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военный билет. Без этого документа живущие за границей украинцы не смогут получить консульские услуги и продлить действие загранпаспорта.

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#мобилизация
#украина
#всу
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Бондаренко: в офисе Зеленского началась истерика из-за удара РФ под Харьковом
19 мая 2024, 18:56

Киевский политолог Константин Бондаренко заявил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского была паника из-за внезапного наступления ВС РФ под Харьковом. Об этом Бондаренко сообщил в эфире YouTube-канала «Да, это так».
Политолог отметил, что советник главы ГУР МО Украины Буданова* Андрей Юсов не рассказал об этих истериках среди украинского правительства. Уточняется, что со стороны главкома украинской армии Александра Сырского исходила абсолютная неуступчивость, ведь ранее он говорил, что наступления ВС РФ на севере не будет.

Бондаренко заключил, что украинское власти просто «не готовились» к наступательным действиям российской армии в Харьковской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#политолог
#вс рф
#харьковская область
#всу
#спецоперация
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Отчисленного из МГУ украинского студента Гулько не пропустили в Грузию
19 мая 2024, 18:54

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Отчисленного из МГУ украинского студента Сергей Гулько не пропустили в Грузию, об этом он сам сообщил в беседе с РБК.
«В Грузии мне отказали без объяснения причин и хотели отправить обратно в Россию. Я предъявил документы про депортацию, и мне позволили улететь», — рассказал о случившемся Гулько.

Украинец заявил, что намерен продолжить получать высшее образование в другой стране. Он также выразил благодарность МГУ за годы, проведённые в стенах университета.

Гулько родился в Одессе и является гражданином Украины. Пару лет назад он приехал в Россию и поступил в Московский Государственный Университет.

В конце апреля студента задержали за размещение нацистских лозунгов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Позже правоохранители установили, что Гулько нарушал российское законодательство не один раз.

По информации РИА Новости, в конце апреля Гулько обязали покинуть территорию РФ.

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#мгу
#грузия
#украина
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В Белгороде 11-летняя девочка пострадала при ударе дрона по жилому дому
Гладков: дрон ВСУ атаковал жилой дом, пострадала 11-летняя девочка
19 мая 2024, 17:53

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что украинский дрон самолетного типа атаковал Белгород.
В результате атаки пострадала одиннадцатилетняя девочка. Гладков рассказал, что беспилотник залетел в окно одной из квартир и взорвался, малышка в этот момент находилась на детской площадке, на нее упали осколки.

Девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние, как средней степени тяжести.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что дрон ВСУ атаковал в селе Раденск Херсонской области микроавтобус с рабочими, погиб человек.

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#белгородская область
#дрон
#всу
#спецоперация
#девочка
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РПЦ поддержала белгородскую епархию в споре о молитвах для защиты от обстрелов
19 мая 2024, 17:36

Фото: iStock/Bogdan Kurylo

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ поддерживает позицию Белгородской епархии в споре с протоиереем Андреем Ткачевым, который ранее упрекнул белгородцев в отсутствии «молитвенного ажиотажа» на фоне обстрелов со стороны Украины. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что в Белгородской и Старооскольской епархии, комментируя слова Ткачева, сообщили, что из-за его высказывания создается впечатление, будто белгородцы «сами виноваты» в том, что их обстреливают. В епархии подчеркнули, что подобные заявления являются некорректными.

В епархии добавили, что на фоне происходящего жители Белгорода сплотились, ведь они хотят продолжать жить обычной мирной жизнью. По словам представителей епархии, если к их регулярным молитвам за белгородцев присоединится еще отец Андрей, то, «может быть, нам действительно станет полегче».

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#беспилотник
#жители
#рф
#белгородская область
#рпц
#церковь
#спецоперация
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