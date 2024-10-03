ВС РФ взяли Угледар: как изменится СВО и что будет с Зеленским

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В четверг, 3 октября, Минобороны России официально объявило об освобождении ВС РФ города Угледар в Донецкой народной республике. Теперь населенный пункт находится под полным контролем российской армии.
О том, как взятие Угледара повлияет на ход специальной военной операции и что изменится после освобождения города в ДНР, расскажет редакция «Радио 1».
Начиная с 1 октября текущего года, Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих сводках. На следующий день командование группировки украинской армии «Хортица» признало, что вывело своих солдат из населенного пункта.
По словам одного из солдат ВСУ, удерживающие до последнего оборону Угледара украинские подразделения пытались уходить со своих позиций в темное время суток. Украинцы пересекали минные поля, обходя трассу на Богоявленку из-за обстрелов российских войск.
3 октября 2024 года российское оборонное ведомство официально подтвердило взятие Угледара ВС РФ. Согласно информации ведомства, решительные действия подразделений группировки войск «Восток» способствовали освобождению населенного пункта.
Вооруженные силы Украины последовательно готовили Угледар к обороне, начиная с 2014 года. По данным экспертов, начиная с этого времени, город был превращен в настоящую крепость и подготовлен к отражению атак ВС РФ. Расположение населенного пункта на возвышенности предоставляло обороняющимся ВСУ дополнительные преимущества.
Российская армия не стала штурмовать Угледар в лоб, а взяла город в полуокружение, оставив врагу для выхода из населенного пункта узкую полосу шириной всего несколько километров. При этом эта полоса простреливалась с обеих сторон даже батальонными минометами.
Созданный ВС России узкий коридор сделал практически невозможными для противника переброску в Угледар подкреплений, подвоз боеприпасов, еды и воды, а также вывоз раненых. По словам самих украинских боевиков, Угледар в подобных условиях необходимо было оставить еще неделю назад, когда только намечалась угроза его окружения.
Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что освобождение Угледара в ДНР российскими войсками стало переломным этапом СВО.
Согласно мнению эксперта, после освобождения Угледара у Вооруженных сил Украины отсутствует всякая эффективная линия обороны. Глазунов подчеркнул, что украинская армия испытывает постоянную нужду в оружии, лекарствах и питании, а Угледар был крупным логистическим центром, через который шли все поставки. Отсутствие такого центра затрудняет все поставки в армию и будет их значительно усложнять, добавил эксперт.
В настоящее время неясно, как Украина будет держать оборону, учитывая, что у нее нет резервов, необходимых для сдерживания наступления российской армии, заключил Глазунов.
Один из пулеметчиков украинской армии рассказал, что командование ВСУ долго не отдавало своим солдатам приказ отступать из Угледара, передает BBC News. По его словам, командиры украинской армии могли испытывать страх перед военным руководством за ранее отступление.
Он отметил, что командование ВСУ могло получить приказ «сверху» удерживать позиции «до последнего». Однако, как сообщил пулеметчик, для украинской армии это была непосильная задача. Выбравшиеся из населенного пукнта бойцы ВСУ были сильно истощены и подавлены, они также злились на свое руководство, которое не могло снабдить их всем необходимым на поле боя.
Согласно словам военных украинской армии, было очевидно, что войска не смогут долго удерживать Угледар.
Потеря украинскими войсками Угледара в ДНР усилит давление на президента Украины Владимира Зеленского, проинформировало агентство Bloomberg. Отмечается, что взятие РФ под контроль города предоставляет армии России «потенциально улучшенную логистическую позицию» на поле боя, говорится в материале источника.
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил в разговоре с ТАСС, что освобождение Угледара является очень сильным имиджевым ударом по предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому.
Согласно информации экспертов, после падения Угледара стал возможным запуск железной дороги Донецк — Армянск (Крым). Ранее это было невозможно, поскольку магистраль отлично просматривалась из населенного пункта, местность простреливалась практически всеми огневыми средствами противника.
Утверждается, что попытки организовать движение на данном участке привели бы только к потерям локомотивов, вагонов, платформ и материальных средств. Теперь ВС России получат новые возможности по улучшению тылового и технического обеспечения, а также по переброске войск.
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Когда армия РФ взяла Угледар
Начиная с 1 октября текущего года, Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих сводках. На следующий день командование группировки украинской армии «Хортица» признало, что вывело своих солдат из населенного пункта.
По словам одного из солдат ВСУ, удерживающие до последнего оборону Угледара украинские подразделения пытались уходить со своих позиций в темное время суток. Украинцы пересекали минные поля, обходя трассу на Богоявленку из-за обстрелов российских войск.
3 октября 2024 года российское оборонное ведомство официально подтвердило взятие Угледара ВС РФ. Согласно информации ведомства, решительные действия подразделений группировки войск «Восток» способствовали освобождению населенного пункта.
Как удалось освободить Угледар
Вооруженные силы Украины последовательно готовили Угледар к обороне, начиная с 2014 года. По данным экспертов, начиная с этого времени, город был превращен в настоящую крепость и подготовлен к отражению атак ВС РФ. Расположение населенного пункта на возвышенности предоставляло обороняющимся ВСУ дополнительные преимущества.
Российская армия не стала штурмовать Угледар в лоб, а взяла город в полуокружение, оставив врагу для выхода из населенного пункта узкую полосу шириной всего несколько километров. При этом эта полоса простреливалась с обеих сторон даже батальонными минометами.
Созданный ВС России узкий коридор сделал практически невозможными для противника переброску в Угледар подкреплений, подвоз боеприпасов, еды и воды, а также вывоз раненых. По словам самих украинских боевиков, Угледар в подобных условиях необходимо было оставить еще неделю назад, когда только намечалась угроза его окружения.
Как взятие Угледара повлияет на ход СВО
Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что освобождение Угледара в ДНР российскими войсками стало переломным этапом СВО.
Согласно мнению эксперта, после освобождения Угледара у Вооруженных сил Украины отсутствует всякая эффективная линия обороны. Глазунов подчеркнул, что украинская армия испытывает постоянную нужду в оружии, лекарствах и питании, а Угледар был крупным логистическим центром, через который шли все поставки. Отсутствие такого центра затрудняет все поставки в армию и будет их значительно усложнять, добавил эксперт.
В настоящее время неясно, как Украина будет держать оборону, учитывая, что у нее нет резервов, необходимых для сдерживания наступления российской армии, заключил Глазунов.
Почему освобождение Угледара длилось так долго
Один из пулеметчиков украинской армии рассказал, что командование ВСУ долго не отдавало своим солдатам приказ отступать из Угледара, передает BBC News. По его словам, командиры украинской армии могли испытывать страх перед военным руководством за ранее отступление.
Он отметил, что командование ВСУ могло получить приказ «сверху» удерживать позиции «до последнего». Однако, как сообщил пулеметчик, для украинской армии это была непосильная задача. Выбравшиеся из населенного пукнта бойцы ВСУ были сильно истощены и подавлены, они также злились на свое руководство, которое не могло снабдить их всем необходимым на поле боя.
Согласно словам военных украинской армии, было очевидно, что войска не смогут долго удерживать Угледар.
Что будет после взятие Угледара
Потеря украинскими войсками Угледара в ДНР усилит давление на президента Украины Владимира Зеленского, проинформировало агентство Bloomberg. Отмечается, что взятие РФ под контроль города предоставляет армии России «потенциально улучшенную логистическую позицию» на поле боя, говорится в материале источника.
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил в разговоре с ТАСС, что освобождение Угледара является очень сильным имиджевым ударом по предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому.
Согласно информации экспертов, после падения Угледара стал возможным запуск железной дороги Донецк — Армянск (Крым). Ранее это было невозможно, поскольку магистраль отлично просматривалась из населенного пункта, местность простреливалась практически всеми огневыми средствами противника.
Утверждается, что попытки организовать движение на данном участке привели бы только к потерям локомотивов, вагонов, платформ и материальных средств. Теперь ВС России получат новые возможности по улучшению тылового и технического обеспечения, а также по переброске войск.
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Екатерина Коршунова