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ВС РФ взяли Угледар: как изменится СВО и что будет с Зеленским

03 октября 2024, 19:11
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

В четверг, 3 октября, Минобороны России официально объявило об освобождении ВС РФ города Угледар в Донецкой народной республике. Теперь населенный пункт находится под полным контролем российской армии.
О том, как взятие Угледара повлияет на ход специальной военной операции и что изменится после освобождения города в ДНР, расскажет редакция «Радио 1».

Когда армия РФ взяла Угледар




Начиная с 1 октября текущего года, Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих сводках. На следующий день командование группировки украинской армии «Хортица» признало, что вывело своих солдат из населенного пункта.

По словам одного из солдат ВСУ, удерживающие до последнего оборону Угледара украинские подразделения пытались уходить со своих позиций в темное время суток. Украинцы пересекали минные поля, обходя трассу на Богоявленку из-за обстрелов российских войск.

3 октября 2024 года российское оборонное ведомство официально подтвердило взятие Угледара ВС РФ. Согласно информации ведомства, решительные действия подразделений группировки войск «Восток» способствовали освобождению населенного пункта.

Как удалось освободить Угледар


Вооруженные силы Украины последовательно готовили Угледар к обороне, начиная с 2014 года. По данным экспертов, начиная с этого времени, город был превращен в настоящую крепость и подготовлен к отражению атак ВС РФ. Расположение населенного пункта на возвышенности предоставляло обороняющимся ВСУ дополнительные преимущества.

Российская армия не стала штурмовать Угледар в лоб, а взяла город в полуокружение, оставив врагу для выхода из населенного пункта узкую полосу шириной всего несколько километров. При этом эта полоса простреливалась с обеих сторон даже батальонными минометами.

Созданный ВС России узкий коридор сделал практически невозможными для противника переброску в Угледар подкреплений, подвоз боеприпасов, еды и воды, а также вывоз раненых. По словам самих украинских боевиков, Угледар в подобных условиях необходимо было оставить еще неделю назад, когда только намечалась угроза его окружения.

Как взятие Угледара повлияет на ход СВО


Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что освобождение Угледара в ДНР российскими войсками стало переломным этапом СВО.

Согласно мнению эксперта, после освобождения Угледара у Вооруженных сил Украины отсутствует всякая эффективная линия обороны. Глазунов подчеркнул, что украинская армия испытывает постоянную нужду в оружии, лекарствах и питании, а Угледар был крупным логистическим центром, через который шли все поставки. Отсутствие такого центра затрудняет все поставки в армию и будет их значительно усложнять, добавил эксперт.

В настоящее время неясно, как Украина будет держать оборону, учитывая, что у нее нет резервов, необходимых для сдерживания наступления российской армии, заключил Глазунов.


Почему освобождение Угледара длилось так долго


Один из пулеметчиков украинской армии рассказал, что командование ВСУ долго не отдавало своим солдатам приказ отступать из Угледара, передает BBC News. По его словам, командиры украинской армии могли испытывать страх перед военным руководством за ранее отступление.

Он отметил, что командование ВСУ могло получить приказ «сверху» удерживать позиции «до последнего». Однако, как сообщил пулеметчик, для украинской армии это была непосильная задача. Выбравшиеся из населенного пукнта бойцы ВСУ были сильно истощены и подавлены, они также злились на свое руководство, которое не могло снабдить их всем необходимым на поле боя.

Согласно словам военных украинской армии, было очевидно, что войска не смогут долго удерживать Угледар.

Что будет после взятие Угледара


Потеря украинскими войсками Угледара в ДНР усилит давление на президента Украины Владимира Зеленского, проинформировало агентство Bloomberg. Отмечается, что взятие РФ под контроль города предоставляет армии России «потенциально улучшенную логистическую позицию» на поле боя, говорится в материале источника.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил в разговоре с ТАСС, что освобождение Угледара является очень сильным имиджевым ударом по предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому.

Согласно информации экспертов, после падения Угледара стал возможным запуск железной дороги Донецк — Армянск (Крым). Ранее это было невозможно, поскольку магистраль отлично просматривалась из населенного пункта, местность простреливалась практически всеми огневыми средствами противника.

Утверждается, что попытки организовать движение на данном участке привели бы только к потерям локомотивов, вагонов, платформ и материальных средств. Теперь ВС России получат новые возможности по улучшению тылового и технического обеспечения, а также по переброске войск.

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#статьи
Опубликовано первое видео из освобожденного Угледара
ТАСС опубликовал первое видео из освобожденного Угледара
03 октября 2024, 19:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Появились первые кадры из освобожденного ВС РФ Угледара. Видео предоставила 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада.
На кадрах можно увидеть, как российские военные устанавливают флаг с триколором на крышах многоэтажных домов освобожденного города.




Напомним, в четверг, 3 октября, Минобороны России официально объявило об освобождении ВС РФ города Угледар в Донецкой народной республике. Теперь населенный пункт находится под полным контролем российской армии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украина потеряла важное вооружение в зоне СВО
Макгрегор: ВСУ потеряли большую часть систем HIMARS
03 октября 2024, 19:23

Фото: iStock/vadimrysev

ВСУ могли потерять основную часть РСЗО HIMARS. Так считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Русские выпустили столько ракет "Искандер", что они могли уничтожить все армейские тактические ракетные комплексы HIMARS и реактивные артиллерийские системы, которые мы передали украинцам», — отметил Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway.

По его словам, на сегодняшний день эти системы практически пропали с поля боя. Полковник подчеркнул, что украинская линия обороны рушится на глазах, при этом те подразделения, которые еще пытаются сопротивляться подвергаются мощным атакам со стороны ВС РФ.

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Против бывшего генсека НАТО подали иск за разжигание конфликта на Украине
Против бывшего генсека НАТО Столтенберга подали иск за конфликт на Украине
03 октября 2024, 19:23

Фото: iStock/Xavier Lejeune

На бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Бельгии был подан иск за соучастие в разжигании конфликта на Украине. Об этом сообщил автор книги об участии Запада в украинском противостоянии гражданин Франции, подавший против экс-генсека иск, Патрик Пазен, пишет ТАСС.
По его словам, Столтенберг участвовал в организованном плане или заговоре для осуществления действий, являющихся «вирусом против мира». Бывший генсек альянса многократно врал публично, когда отрицал данные блоком обещания о нерасширении после объединения Германии в 1990 году, добавил Пазен.

Истец заключил, что Столтенберг сознательно игнорировал взаимный курс РФ и НАТО на создание единой системы безопасности.

Напомним, 1 октября текущего года Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, который занимал эту должность десять лет. Церемония передачи полномочий состоялась во время специального заседания.

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Военкор Котенок сообщил о мощном пожаре рядом с Курской АЭС
03 октября 2024, 18:58

Фото: istockphoto/Distortion Media

Рядом с Курской АЭС происходит мощный пожар, пишет военкор Юрий Котенок у себя в Telegram-канале.
«Сильный пожар в Курчатове, примерно в 4,8 км от Курской АЭС», — говорится в публикации журналиста.
Перед этим были сообщения о попытке со стороны боевиков ВСУ атаковать электростанцию. Утверждалось про четыре прилета, которые оказались безуспешными. Отмечалось, что российская противовоздушная оборона сработала слаженно. Кроме того, упоминалось возгорание в пяти километрах от предприятия.

Позже в пресс-службе Курской АЭС проинформировали, что предприятие вернулось к работе в штатном режиме.

Украинские боевики напали на Курскую область с утра 6 августа. Неонацисты получили отпор от пограничников, ВС РФ и Росгвардии.

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#россия
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Реабилитацию в «Ясенках» и «Протэкс-центре» прошли более 400 участников СВО
03 октября 2024, 18:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В центре «Ясенки» уже прошли реабилитацию 275 участников спецоперации, а в «Протэкс-центре» – 143. Такие данные привели на расширенном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению. На нём обсудили меры поддержки военнослужащих и их семей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«От реабилитации бойцов зависит, насколько скоро наши герои смогут социализироваться и вернуться к полноценной жизни. В центре «Ясенки» поправили здоровье 275 участников СВО. Многие ребята полностью восстановились и решили снова отправиться в зону спецоперации», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он напомнил, что депутаты ранее приняли закон о том, что бойцов с инвалидностью I группы в «Ясенках» могут бесплатно сопровождать родные. Также в центре работает центр проката технических средств реабилитации. А в декабре в «Ясенках» планируют открыть бассейн с акватренажёрами.
«В июне у нас открылся новый центр реабилитации для участников СВО на базе «Протэкс-центра» в Коломне. Там помогают тем, кто нуждается в протезировании. Реабилитацию в центре уже прошли 143 человека. Центр принимает бойцов со всей России», – добавил Брынцалов.
Всего в Московской области определены 14 медицинских организаций, куда участники СВО могут быть переведены из госпиталей Минобороны для медицинской помощи на втором этапе реабилитации. В Подмосковье также функционируют 47 кабинетов медико-психологического консультирования.

Чтобы пройти реабилитацию, нужно подать заявление через портал госуслуг Московской области. Необходимо выбрать услугу «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании», приложив при этом справку о ранении.

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#подмосковье
#московская область
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Курская АЭС вернулась к работе в штатном режиме
03 октября 2024, 18:38

Фото: istockphoto/Nordroden

Работа Курской АЭС происходит в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в Telegram-канале.
«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — говорится в публикации.

До этого была информация, что боевики ВСУ предприняли попытку атаковать станцию. Как уточнили журналисты Telegram-канала Shot, было четыре безуспешных прилета. Отмечалась слаженная работа противовоздушной обороны.

Украина напала на приграничье Курской области ранним утром, 6 августа. Как сообщали в Минобороны РФ, в указанный район направили подкрепление.

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#россия
#курская область
#курская аэс
#новости
#война
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Суд признал законным приговор супругам из Курской области за попытку диверсии
03 октября 2024, 18:35

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд признал законным приговор супругам Сидоркиным к 13 и 17 годам лишения свободы за госизмену и попытку подрыва объектов инфраструктуры по заданию кураторов из Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Верховный суд рассмотрел жалобу на приговор Татьяне Сидоркиной и Роману Сидоркину. Приговор, решено оставить без изменения», — говорится в сообщении.
Сидоркиной было назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Сидоркину 17 лет, из которых 3 года он проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

Кроме того, суд посчитал законным назначить Сидоркину штраф в размере 450 тыс. рублей, а Сидоркиной - в размере 350 тыс. рублей.

Оба они признаны виновными по делу о госизмене. Напомним, Сидоркины планировали совершить взрыв на транспортной инфраструктуре, однако сделать этого не смогли. Мужчину также признали виновным по делу о незаконном оружия и боеприпасов к нему.

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«Царь-бомба» в действии: ВС РФ ударили ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области, последствия
Российские войска накрыли позиции ВСУ в Курской области ударом ФАБ-3000
03 октября 2024, 18:25

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Армия России нанесла мощный удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области. Что умеет российская царь-бомба и как ее применяют, расскажет «Радио 1».

Удар ФАБ-3000 по ВСУ в Курской области


В Курской области ФАБ-3000 накрыл сельскохозяйственный, который боевики ВСУ превратили в крытую стоянку для техники. Там же хранилась и селитра, из-за чего облако от взрыва окрасилось в рыжий цвет.

Применили этот боеприпас около населенного пункта Кремяное вечером в среду, 2 октября.

Однако это не первый раз, когда ВС РФ применяют трехтонный боеприпас по вражеским позициям на русской земле. 5 сентября был нанесен авиаудар по стоянке ВСУ в Курской области.

Кроме того, еще в самом начале вторжения ВСУ в курское приграничье бомбардировщик Су-34 сбросил бомбу ФАБ-3000 на скопление техники ВСУ в Сумской области.


Что такое ФАБ-3000


ФАБ-3000 - это фугасная авиационная бомба, а 3000 - это вес всего боеприпаса. При этом половину от этого веса составляет взрывчатое вещество – 1200 кг. Длина бомбы составляет более трех метров. Взрываясь, она оставляет в грунте воронку диаметром до 30 метров и глубиной 15 метров. Сбрасывается на цель с бомбардировщика, летящего на высоте 16 км, на скорости около 1200 км/ч.

ФАБ-3000 была принята на вооружение еще в 1946 году, с тех пор она часто модернизировалась. Этот боеприпас предназначен для поражения промышленных, городских, портовых сооружений, крупных укрепленных целей, мощных опорных пунктов. Радиус сплошного поражения ФАБ-3000 — до 50 метров, осколочное поле при дроблении корпуса и разрушении цели — 260 метров.

Применение ФАБ-3000 на СВО


Впервые в рамках СВО ФАБ-3000 использовали в Мариуполе во время штурма завода «Азовсталь». Впоследствии боевики ВСУ, сдавшиеся в плен, рассказали, что от мощи этих ударов многие сходили с ума и решили выйти из подземелий с поднятыми руками.

На сегодняшний день в зоне СВО используется новая версия ФАБ-3000. Теперь снаряды оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Это позволяет наносить прицельные удары, а также корректировать точку назначения удара.

Сейчас ФАБ-3000 применяется в зоне СВО довольно часто. Ими бьют по вражеским складам боеприпасов, местам скопления боевой техники, по ангарам, где находится высшее командование ВСУ или иностранные наемники.

Производство Царь-бомбы


С февраля текущего года предприятия ОПК в Нижегородской области организовали массовое изготовление трехтонных ФАБ-3000. Объем выпуска современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличен в пять раз с 2023 года. Сделать это удалось благодаря расконсервации мощностей, технического перевооружения и модернизации производственных линий.

При этом ФАБ-3000 является не самым мощным оружием, которое есть в распоряжении у ВС РФ. Кроме него существуют ФАБ-5000 и ФАБ-9000. Последний является мощнейшим неядерным боеприпасом. Но их еще армия России в рамках спецоперации не использовала.

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На Западе сделали громкое заявление о ВС РФ в зоне СВО
Ирландский журналист Боуз: ВС РФ стали опытней из-за устроенного США конфликта
03 октября 2024, 18:23

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ВС России стали опытней из-за устроенного Вашингтоном конфликта на Украине. Об этом в соцсетях написал журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Важно визуализировать размер военной мощи российской и американской армий. Обе превосходят друг друга в разных аспектах ведения боя. Но именно Россия сейчас обладает значительно лучшим боевым опытом. Иронично, что из-за войны, устроенной США», — говорится в публикации Боуза.

Ранее американская газета The Washington Post написала о продвижении российских войск в Донбассе «с невиданными с 2022 года темпами». Отмечалось, что Россия освободила от ВСУ территорию в 800 квадратных километров. Особо отмечен период с августа по сентябрь.

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