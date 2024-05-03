Опубликовано первое видео со знаменитой донецкой железнодорожной баррикадой

Фото: iStock/denisgo
Опубликовано видео «Царь-поезда» из более чем двух тысяч вагонов, растянувшихся на 30 километров от Еленовки до Волновахи в ДНР, который должен был служить баррикадой в случае прорыва ВСУ вглубь российской обороны при контрнаступлении. Кадры показал Telegram-канал «Военный осведомитель».
«Данная исполинская баррикада была построена ВС РФ еще несколько месяцев назад с целью затруднения продвижения противника в случае возможного глубокого прорыва ВСУ на Донецком направлении», — говорится в сообщении канала.
При этом уточняется, что такое уникальное вряд ли будет использовано по назначению ввиду провала украинского контрнаступления, а также из-за печально складывающейся для ВСУ обстановкой в зоне боевых действий.
Читайте также:
В зоне СВО заметили еще один танк с «царь-мангалом»
«Царь-танк»: в зоне СВО обнаружена новая боевая машина на базе Т-80БВ
«Грубый просчет»: ВСУ отступают из-за ошибок командования
Элина Позднякова