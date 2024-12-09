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Удар нанесён в Сумской области в районе железнодорожной станции во время разгрузки военными ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По словам подпольщика, под удары попал поселок Эсмань. На месте находятся машины скорой помощи, отметил Лебедев.
Уточняется, что в настоящее время все подъезды к станции перекрыты.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Уточняется, что в настоящее время все подъезды к станции перекрыты.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова