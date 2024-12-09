Герой России рассказал об уничтожении семи танков Leopard в одном бою

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В зоне проведения СВО российские солдаты в одном бою уничтожили семь немецких танков Leopard. Об этом рассказал морпех из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, герой России Иван Жарский, передает ТАСС.
По его словам, в результате боя было ликвидировано 13 единиц техники и 50 человек личного состава противника. Однако военнослужащий не уточнил, где конкретно шел бой.
Помимо 7 немецких танков, подразделение ВС РФ уничтожило танки Bradley и боевые машины пехоты. Российские бойцы правильно расставили расчеты, благодаря чему им удалось достичь значимых результатов, отметил Жарский.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Помимо 7 немецких танков, подразделение ВС РФ уничтожило танки Bradley и боевые машины пехоты. Российские бойцы правильно расставили расчеты, благодаря чему им удалось достичь значимых результатов, отметил Жарский.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова