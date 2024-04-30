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На Купянском направлении подразделения 1-й танковой армии разгромили военную технику Вооружённых сил Украины и атаковали живую силу противника при помощи артиллерийского огня. Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная военным корреспондентом RT Александром Симоновым.
На видео запечатлено, как российские войска уничтожают вражескую самоходку (00:09) и срывают ротацию украинских военнослужащих (00:22 — 00:31).
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Российской Федерации освободили село Новобахмутовка на Донецком направлении. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, освобождение этого населённого пункта позволит усилить поддержку российских военных подразделений, наступающих на Красногоровку.
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Артем Кузьмин