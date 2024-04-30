Опубликовано видео, как бойцы выжигают технику ВСУ на Купянском направлении

В районе Часового Яра был уничтожен французский наемник Габен Доннио Шупо, который прибыл на Украину в январе 2024 года в качестве инструктора для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 апреля пишет Telegram-канала Foreign Combatants.