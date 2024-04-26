Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ и иностранных наёмников

В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ и иностранных наёмников

Марочко: В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ
26 апреля 2024, 09:02
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ и иностранных наёмников, которые действовали вдоль российской границы у Белгородской области. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.


«Благодаря агентурным источникам стало известно, что в здании учебного заведения населенного пункта Кирилловка Чугуевского района Харьковской области дислоцировалось подразделение ДРГ вооруженных формирований Украины, которое осуществляло свою деятельность вдоль границы РФ Белгородской области», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

После того как информацию проверили, ВКС России нанесли по объекту удар высокоточным оружием. По предварительным данным, кроме украинских военных, там находились иностранные инструкторы и наёмники.

Читайте также:

Марочко рассказал о трудностях ВСУ в районах Сватово и Кременной

Марочко: Украинцы более месяца не эвакуируют тела убитых у Белогоровки

Марочко: в Харькове начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с ВПК
#вкс
#предприятия
#telegram
#сво
#всу
#удар
#рф
#тела
Достижения.рф