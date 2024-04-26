Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ и иностранных наёмников, которые действовали вдоль российской границы у Белгородской области. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«Благодаря агентурным источникам стало известно, что в здании учебного заведения населенного пункта Кирилловка Чугуевского района Харьковской области дислоцировалось подразделение ДРГ вооруженных формирований Украины, которое осуществляло свою деятельность вдоль границы РФ Белгородской области», — написал Марочко в своём Telegram-канале.
После того как информацию проверили, ВКС России нанесли по объекту удар высокоточным оружием. По предварительным данным, кроме украинских военных, там находились иностранные инструкторы и наёмники.
Читайте также:
Марочко рассказал о трудностях ВСУ в районах Сватово и Кременной
Марочко: Украинцы более месяца не эвакуируют тела убитых у Белогоровки
Марочко: в Харькове начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с ВПК
Элина Позднякова