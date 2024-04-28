ВС РФ уничтожили 14 иностранных наёмников ударом по Николаеву

Фото: iStock/allanswart
Российские войска ударом по Николаеву уничтожили 14 иностранных наёмников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что также в результате удара ВС РФ были ранены восемь наёмников.
По сообщениям подполья, после утренних российских ударов восемь машин скорой помощи прибыли к отелям «Ривьера» и «Хелен», в которых располагались иностранные наёмники. В результате восемь военных увезли в госпиталь. А ещё не менее 14 военных увезли в сторону морга.
Ранее подполье сообщало о появлении в городе военных из Канады, США и других государств.
Читайте также:
В Николаеве повреждён объект теплогенерирующей инфраструктуры
В Евросоюзе не ожидают скорого завершения украинского конфликта
ВС РФ ищут слабые места в обороне ВСУ и ударяют по ним, сообщили на Украине
По сообщениям подполья, после утренних российских ударов восемь машин скорой помощи прибыли к отелям «Ривьера» и «Хелен», в которых располагались иностранные наёмники. В результате восемь военных увезли в госпиталь. А ещё не менее 14 военных увезли в сторону морга.
Ранее подполье сообщало о появлении в городе военных из Канады, США и других государств.
Читайте также:
В Николаеве повреждён объект теплогенерирующей инфраструктуры
В Евросоюзе не ожидают скорого завершения украинского конфликта
ВС РФ ищут слабые места в обороне ВСУ и ударяют по ним, сообщили на Украине
Анастасия Чинкова