Опубликовано видео применения авиабомбы ФАБ-3000 по бойцам ВСУ в Курской области

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov
Военные ВС РФ сбросили на украинских боевиков трехтонную авиабомбу ФАБ-3000 под Курском. Кадры с применением фугасного снаряда опубликовал Telegram-канал «Два майора».
Уточняется, что ФАБ-3000 была использована против военных ВСУ в районе села Черкасское Поречное в Суджанском районе.
На видео, снятом с помощью камеры объективного контроля, запечатлено, как после падения бомбы над землей поднимается огромный гриб из дыма и огня, а от эпицентра взрыва в разные стороны расходится волна.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что десантники ВС России взяли штурмом опорный пункт ВСУ на одном из участков в Суджанском районе под Курском. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Взрывная волна проходит по земле, крайне беспокоя противника», — отмечается в сообщении.
На видео, снятом с помощью камеры объективного контроля, запечатлено, как после падения бомбы над землей поднимается огромный гриб из дыма и огня, а от эпицентра взрыва в разные стороны расходится волна.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что десантники ВС России взяли штурмом опорный пункт ВСУ на одном из участков в Суджанском районе под Курском. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова