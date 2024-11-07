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Опубликовано видео применения авиабомбы ФАБ-3000 по бойцам ВСУ в Курской области

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Военные ВС РФ сбросили на украинских боевиков трехтонную авиабомбу ФАБ-3000 под Курском. Кадры с применением фугасного снаряда опубликовал Telegram-канал «Два майора».
Уточняется, что ФАБ-3000 была использована против военных ВСУ в районе села Черкасское Поречное в Суджанском районе.

«Взрывная волна проходит по земле, крайне беспокоя противника», — отмечается в сообщении.



На видео, снятом с помощью камеры объективного контроля, запечатлено, как после падения бомбы над землей поднимается огромный гриб из дыма и огня, а от эпицентра взрыва в разные стороны расходится волна.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что десантники ВС России взяли штурмом опорный пункт ВСУ на одном из участков в Суджанском районе под Курском. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Аналитик Меркурис назвал отступление ВСУ на Донбассе хаотичным
07 ноября 2024, 16:21

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Подразделения Вооружённых сил Украины ведут хаотичное отступление со своих позиций на Донбассе. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
В своём ежедневном обзоре на платформе YouTube он подчеркнул, что беспорядочное отступление украинских войск наблюдается практически везде, где ведутся активные боевые действия. Эксперт также добавил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) достигли такой степени эффективности, что украинские БПЛА не могут функционировать должным образом и не приносят почти никакой пользы, тогда как раньше дроны были грозным оружием ВСУ.

По словам Меркуриса, не подвергаясь постоянной угрозе атаки беспилотников, российские войска теперь могут спокойно передвигаться по открытой местности, что позволяет им атаковать противника с разных направлений, часто неожиданных. В результате ставшее уже привычным отступление ВСУ порой происходит в беспорядке и хаосе, заключил эксперт.

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#дроны
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Аналитик объяснил, как могут развиваться события в Курской области
Аналитик Гагин: боевиков ВСУ под Курском будут пленить или уничтожать на месте
07 ноября 2024, 16:16

Фото: istockphoto/N-sky

Для боевиков ВСУ в Курской области есть два варианта — плен или уничтожение на месте, считает в беседе с РИА Новости военный аналитик Ян Гагин.
«…У нас нет задачи выдавливать противника с нашей территории, у нас задача уничтожить противника на нашей земле», — прокомментировал он.
Гагин добавил, что украинская армия уже не в состоянии собрать такой кулак, который у нее был при нападении на Курщину.

«Поэтому фронт уже сыпется, и, собственно говоря, участь ВСУ и участь всего фронта уже понятна», — резюмировал собеседник агентства.

Нападение на Курскую область произошло ранним утром, 6 августа. Бои в регионе продолжаются.

Ранее сообщалось, по какому принципу происходит мобилизация на Украине.

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#новости
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Украинские власти объяснили принцип мобилизации в стране
Шмыгаль: на Украине действует принцип «воюй или работай»
07 ноября 2024, 15:26

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Мобилизация на Украине работает по принципу «воюй или работай», заявил республиканский премьер Денис Шмыгаль в рамках Киевского международного экономического форума. По его словам, сегодня 98% повесток получают не платящие налогов и те, кто официально не трудоустроен.
«Только 2% повесток за последние два месяца было отправлено людям, которые работают», — сказал Шмыгаль.
Принцип «воюй или работай» предложил ввести Владимир Зеленский в рамках последнего предновогоднего обращения.

В конце февраля 2022 года на Украине ввели военное положение. Мобилизация в стране периодически ужесточается. Известны случаи, когда людей хватали сотрудники военкоматов прямо посреди рабочего дня. Один из них произошел в Ивано-Франковской области в конце августа, когда взяли водителя междугороднего автобуса во время рейса.

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Депутат ГД Колесник не исключил новые попытки ВСУ прорваться через границу

Стало известно, от кого зависит решение конфликта на Украине
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#украина
#мобилизация
#война
#сво
#конфликт
#новости
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В Киеве бьют тревогу из-за происходящего в зоне СВО
Стариков: РФ перехватила у боевиков ВСУ инициативу на судьбоносных направлениях
07 ноября 2024, 15:08

Фото: istockphoto/zim286

Российские силы перехватили у боевиков ВСУ инициативу на Кураховском и Красноармейском (Покровском) направлениях, которые являются судьбоносными для конфликта на Украине. Об этом у себя в блоге на YouTube заявил отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.
«На Покровском и Кураховском направлениях оперативно-тактический кризис <…>. Противник перехватил оперативно-тактическую и стратегическую инициативу», — пояснил аналитик.

Офицер добавил, что все случилось на том фронтовом участке, где, вероятно, решается судьба украинского конфликта.

Ранее сообщалось, от кого зависит урегулирование конфликта на Украине. Свое мнение на этот счет высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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#мир
#россия
#украина
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#всу
#новости
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Депутат ГД Колесник не исключил новые попытки ВСУ прорваться через границу
07 ноября 2024, 15:06

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Необходимо тщательно охранять границы Российской Федерации, потому что Вооружённые силы Украины (ВСУ), вполне вероятно, попытаются устроить новые провокации. Такое мнение высказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.
В разговоре с изданием «Лента.ру» парламентарий не исключил новые попытки украинских военных прорваться через российскую границу. По его мнению, Зеленский может попытаться направить удар куда-то в направлении Брянска или Белгорода. Это нужно ему для того, чтобы показать западным союзникам, что они наступают, проникли в Россию, и потребовать в связи с этим ещё больше оружия и денег, считает депутат.

По словам Колесника, то, что на Донбассе украинская армия отступает, также может подтолкнуть Зеленского отдать приказ о прорыве через границу, чтобы отвлечь российские силы и ослабить давление на ВСУ в ДНР. Именно поэтому граниицу сейчас следует охранять особенно внимательно, заключил депутат.

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#граница
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Стало известно, от кого зависит решение конфликта на Украине
Лукашенко: решение конфликта на Украине зависит не только от Трампа
07 ноября 2024, 14:53

Дональд Трамп (Фото: сайт Кремля)

Решение украинского кризиса зависит не только от республиканца Дональда Трампа, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко агентству Белта.
«Он (Трамп) будет стараться прекратить войну на Украине, но это не односторонний процесс. Это надо договариваться и, может быть, не только с Россией. Это касается очень многих стран», — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что выбранный президент США хотел поставить на место КНР, но способного «Китай на место поставить» человека еще нет.

«Поэтому надо все делить на два, на три. То, что ты говоришь сегодня в предвыборную кампанию, не факт, что завтра сложатся так обстоятельства. Захотят они, чтобы здесь был мир и покой, в Европе, мы будем этому способствовать», — заключил президент РБ.
Трамп победил на выборах 5 ноября. Одним из его обещаний было прекратить украинский конфликт. Оппоненткой Трампа выступала демократка Камала Харрис.

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СК: семеро вторгшихся в Курскую область боевиков ВСУ пойдут под суд
07 ноября 2024, 13:58

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Расследование против семерых вторгшихся в Курскую область боевиков ВСУ завершено, проинформировали в СК РФ. Их обвиняют по статье о террористическом акте.
«Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении боевиков 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолия Волошина, Владимира Аршулика, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбабы и Олега Вовк», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Следователи выяснили, что в августе этого года фигуранты незаконно перешли российскую госграницу, а затем неоднократно стреляли по мирным гражданам и в российских военнослужащих.

Вторжение в Курскую область произошло 6 августа 2024 года.

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В Харьков прибыли иностранные наемники
07 ноября 2024, 13:52

Фото: iStock/breakermaximus

В Харькове замечено сразу несколько групп иностранных наемников. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на местных жителей.
«Встречались польские и французские наемники. Также была слышна на улицах города испанская речь», — рассказал местный житель.

Он предположил, что наемники являются латиноамериканцами.

Ранее украинский военнопленный Владимир Николенко рассказал, что огромное количество колумбийских наёмников из «иностранного легиона» с ранениями доставляли в украинский военный госпиталь в Константиновке, который расположен на подконтрольной Киеву части ДНР. Он также уточнил, что колумбийские наёмники не знали украинского языка.

Кроме того, иностранных наемников заметили на Украине в рядах сотрудников территориальных центров комплектования.


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Лавров: РФ будет готова прислушаться к здравым идеям ЕС по украинскому конфликту
07 ноября 2024, 13:24

МИД РФ (Фото: Официальная страница МИД РФ)

Российская сторона будет готова прислушаться к здравым идеям Евросоюза по украинскому конфликту, но пока европейская позиция тупиковая, заявил главный дипломат РФ Сергей Лавров в рамках рабочей поездки в Казахстан.
«Если будут конкретные здравые идеи [из Брюсселя по Украине], мы будем готовы к ним прислушаться. Пока из Брюсселя и из других столиц единой Европы, как они себя называют, мы слышим только заклинания о безальтернативности той самой «формулы Зеленского», которая является приглашением в тупик», — сказал руководитель российского МИДа.
Недружественные к РФ государства стали поддерживать киевский режим на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Страны коллективного Запада оказывают украинским неонацистам всевозможную помощь.

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