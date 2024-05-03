Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой при помощи FPV-дрона

Фото: iStock/vadimrysev
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что оператор FPV-дрона ВС РФ уничтожил разведывательную группу с расчетом ПТУР в районе Белогоровки. Об этом Марочко сообщил РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что разведгруппа противника была обнаружена в процессе мониторинга ситуации юго-западнее населенного пункта Лисичанск. По словам Марочко, после прибытия на место российского оператора FPV-дрона было нанесено огневое поражение по блиндажу, где укрывались украинские солдаты.
Подполковник ЛНР в отставке уточнил, что в результате успешной атаки было ликвидировано все отделение пехоты украинской армии.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
Украинский генерал оценил риск утраты «города-ключа» к Донбассу
В Германии рассказали, чем грозит отправка сил НАТО на Украину
В Прибалтике нашли могилы погибших на Украине наемников
Подполковник ЛНР в отставке уточнил, что в результате успешной атаки было ликвидировано все отделение пехоты украинской армии.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
Украинский генерал оценил риск утраты «города-ключа» к Донбассу
В Германии рассказали, чем грозит отправка сил НАТО на Украину
В Прибалтике нашли могилы погибших на Украине наемников
Екатерина Коршунова