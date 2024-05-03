Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой при помощи FPV-дрона

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что оператор FPV-дрона ВС РФ уничтожил разведывательную группу с расчетом ПТУР в районе Белогоровки. Об этом Марочко сообщил РИА Новости со ссылкой на собственные источники.